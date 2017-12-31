معتمدو محليات ولاية الجزيرة : لابد من معالجة مشاكل الري لتحقيق انتاجية عالية في محصول القمح

مدني 31-31-2017م(سونا) - أجمع معتمدو محليات ولاية الجزيرة علي ضرورة معالجة مشاكل الري وتضافر الجهود كافة بإحكام التنسيق لتحقيق إنتاجية عالية في محصول القمح بمشروع الجزيرة لتعويض نقص المساحات المزروعة في العروة الشتوية .

ودعا المعتمدون في إستطلاع لوكالة السودان للأنباء اليوم حول سير نمو محصول القمح في المساحات المزروعة داخل مشروع الجزيرة دعوا الي ضرورة زيادة الأسعار التشجيعية لمحصول القمح في ظل إرتفاع مدخلات الإنتاج .

وأشار اللواء النعيم خضر مرسال معتمد محلية مدني الكبري الى أهمية محصول القمح وإهتمام الدولة به بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية في ظل مبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي العربي مؤكداً ان الولاية عادت لسابق عهدها تقود قاطرة الإقتصاد الوطني .

وأرجع الأستاذ عبد الماجد عمر يوسف معتمد محلية ام القري تراجع المساحات المزروعة بمحصول القمح من 419 ألف فدان الي 230 ألف فدان لعدم توفر التقاوي في الوقت المحدد وضعف الأسعار التشجيعية للقمح وعدم إزالة الحشائش والاطماء من قنوات الري.

كما أشار الأستاذ المنير عبد الله معتمد محلية جنوب الجزيرة إلى أن الري يمثل الهاجس المؤرق للمزارعين في أقسام المشروع في محلية جنوب الجزيرة خاصة وفي الولاية بصفة عامة .

وأكد الأستاذ عبد الله احمد قسم السيد معتمد محلية الكاملين على أن المشكلة الأساسية التي تواجه العروة الشتوية هي ضعف الري في معظم الترع إضافة لضعف الأسعار التشجيعية لمحصول القمح مما أدي الي عزوف المزارعين عن زراعته والاتجاه لزراعة المحاصيل الشتوية الاخري .

وبشر الأستاذ الأمين محمد وداعة معتمد محلية القرشي بالانبات الجيد للقمح بأقسام محليته الخمس وكشف عن ضعف مناسيب الري في أقسام الماطوري والحفائر والتحاميد مما يؤثر علي الإنتاجية داعياً لسد العجز في الكراكات ووضع لائحة ملزمة للري في الحقول وزيادة الأسعار التشجيعية وتوفير كميات كافية من سماد اليوريا .

من جانبه أكد المهندس الجيلي مصطفي معتمد محلية المناقل عزم المحلية لتحقيق إنتاحية عالية من خلال الإستعداد المبكر للعروة الشتوية الذي بدأ في نوفمبر الماضي بتدشين الزراعة في مكتب مراد وكشف عن ضعف مناسيب الري في سرحان وقبوجة، فيما أبان الدكتور عبد الله حمد النيل معتمد محلية الحصاحيصا ان المتابعة والتنسيق بين كافة الجهات ساهم في إستقرار الموسم الزراعي وأضاف انه رغم تحسن الري إلا أن هنالك ضعفا في المناسيب ووجود حشائش تحتاج لإزالة فورية ومتابعة ميدانية من وزارة الري ومهندسيها بالأقسام المختلفة للمشروع .

وكشف الأستاذ مصطفي الشامي معتمد محلية شرق الجزيرة أن عدم تجديد طلمبات مشروع ود الفضل وحداف (45 الف فدان) ساهم في تقلص المساحات المزروعة مضيفا أن مشكلة الري ظلت مستمرة لأكثر من 30 عاما بسبب غياب لائحة العمل إضافة لعدم الإلتزام بالقصادات المحددة في بعض أقسام المشروع مؤكدا على ان مخرج السودان عامة والولاية خاصة التوجه لزراعة القطن المحور وراثيا .

وأوضح البروفسيور أنس فضل المولي نائب مدير نقل التقانة بهيئة البحوث الزراعية إسهامات الهيئة في زيادة إنتاجية القمح وزاد ان السودان أصبح منصة لاصناف القمح المقاومة للحرارة داعيا الي التأسيس الجيد لزراعة القمح وإستخدام التقانات الحديثة معلنا عن وجود 16 حقلا إيضاحيا للتدريب والتأهيل موزعة علي أقسام المشروع .

س ص