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أخبار محلية - اقتصادية

تحديث قانون الجمعيات التعاونية بولاية نهر النيل

التاريخ : 31-12-2017 - 11:30:00 صباحاً
عطبرة 31-12-2017 ( سونا )- أكد الأستاذ عثمان أحمد يعقوب وزير المالية والاقتصاد بولاية نهر النيل إنحياز وزارته الكامل للعاملين بالخدمة المدنية وذوي الدخل المحدود مشيرا الى ضرورة إستقرارهم والوفاء بكافة مستحقاتهم وتحسين ظروفهم المعيشية عبر تنشيط العمل التعاوني وتنظيمه ومراقبة الأسواق لمحاربة الإحتكار ومنع الغش والسلع الفاسدة.
وأشار سيادته فى تصريح لـ (سونا) الى ضرورة تحديث قانون الجمعيات التعاونية وتكوين آلية لإحكام الرقابة على الأسواق داعيا اللجان الشعبية للقيام بدورها الاداري في الرقابة وخاصة السلع المدعومة من الدولة.
وكشف يعقوب ( لسونا) عن تكريم الاتحاد العام لعمال السودان لوزارته لتتفيذها تحسينات الأجور الأخيرة بشكل كامل مؤكدا ان الجمعيات التعاونية للمؤسسات ستشكل حماية للعاملين من غلاء الأسواق.
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