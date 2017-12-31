مدير عام اتحاد المخابز: لا وجود لازمة خبز بولاية الخرطوم والمطاحن الثلاثة تغطى 95%

الخرطوم 31-12-2017م (سونا) - اكد بدر الدين الجلال الامين العام لاتحاد المخابز بولاية الخرطوم إن مطاحن سيقا ،ويتا، وسين تعمل بطاقة 95% من الطاقة الانتاجية نافيا وجود أي فجوة في سلعة الدقيق وان انسياب الحصص اليومية إلى كافة المخابز يتم بشكل طبيعي وفى الزمن المحدد.

وقال في تصريح لـ (سونا) ان هنالك اشكالية بسيطة في الغاز وتم حلها بصورة نهائية.

وذكر ان المخابز تعمل بصورة جيدة وإنها توفر 50 ألف جوال يومياً لتغطية احتياجات الولاية من الخبز.

وطمأن المواطنين بان الولاية مؤمنة من كل الاحتياجات الضرورية مطالبا اياهم بعدم الانسياق وراء الشائعات .

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