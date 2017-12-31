الساعة الآن اليوم آخر تحديث 12:41:00 PM

أخبار محلية - اقتصادية

مدير عام اتحاد المخابز: لا وجود لازمة خبز بولاية الخرطوم والمطاحن الثلاثة تغطى 95%

التاريخ : 31-12-2017 - 11:37:00 صباحاً
الخرطوم 31-12-2017م (سونا) - اكد بدر الدين الجلال الامين العام لاتحاد المخابز بولاية الخرطوم إن مطاحن سيقا ،ويتا، وسين تعمل بطاقة 95% من الطاقة الانتاجية نافيا وجود أي فجوة في سلعة الدقيق وان انسياب الحصص اليومية إلى كافة المخابز يتم بشكل طبيعي وفى الزمن المحدد.
وقال في تصريح لـ (سونا) ان هنالك اشكالية بسيطة في الغاز وتم حلها بصورة نهائية.
وذكر ان المخابز تعمل بصورة جيدة وإنها توفر 50 ألف جوال يومياً لتغطية احتياجات الولاية من الخبز.
وطمأن المواطنين بان الولاية مؤمنة من كل الاحتياجات الضرورية مطالبا اياهم بعدم الانسياق وراء الشائعات .
س ص
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء