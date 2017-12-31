سفير السودان بالمملكة يلتقي بالأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية

الرياض 31-12-2017م (سونا) - التقي سعادة السفير عبد الباسط بدوي السنوسي سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية صباح اليوم بالأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح بن شباب السلمي وذلك بمكتبه بمقر تنمية الصادرات السعودية بالرياض .

وأستعرض "الأمين العام" اهمية رؤية المملكة للعام 2030 م وبرنامج التحول الوطني للعام 2020 ودورها في تحويل الاعتماد الكلي على قطاع النفط والغاز إلى الاعتماد على مصادر متنوعة تزخر بها المملكة .

كما ناقش سعادة السفير خلال اللقاء أهمية زيادة مستوى التبادل التجاري وزيادة الصادرات بين البلدين ، وذلك من خلال العمل على استضافة وفود تجارية من البلدين وتنظيم معارض للشركات الراغبة في التعامل مع الشركات السعودية .

كما قدم سعادته الدعوة له وعبره للشركات السعودية للمشاركة في معرض الخرطوم الدولي الذي سيقام في الفترة من 22-29 يناير 2018م .

وحضر اللقاء الي جانب سعادة السفير المستشار الاقتصادي بالبعثة أبوزيد عمر كودي ومساعد المستشار الاقتصادي محمد الفاضل .

س ص