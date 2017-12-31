معتمد الدندر يتعهد بفك الازدواج الضريبى لضريبة القطعان بالمحلية

الدندر 31-12-2017م ( سونا) - ترأس الاستاذ عبدالعظيم آدم يوسف معتمد محلية الدندر اجتماعا موسعا ضم الناظر صلاح المنصور العجب ناظر عموم قبائل رفاعة الهوى وعمد ومشايخ الرحل و ذلك بحضور مديرى وحدات شرق وغرب الدندر الإدارية.

واستعرض اللقاء نفرة تحصيل ضريبة القطعان وحل قضايا الرحل حيث أكد المعتمد أن المحلية تعول كثيرا فى العام الجديد2018م على القطعان فى مشاريع التنمية التى انتظمت المحلية فى التعليم والصحة مبينا ان نسبة الاولاد والبنات خارج المدارس فى الرحل تفوق 70% على حسب تقرير ادارة التعليم وتعليم الرحل.

ودعا الإدارة الأهلية الاضطلاع بدورها تجاه التعليم باعتبار أن الرحل شريحة مهمة ودعا الى تضافر الجهود الرسمية والشعبية من خلال نفرة التعليم والتبصير بأهمية التعليم .

وأشار المعتمد الى حل كافة قضايا الرحل بفك الازدواج الضريبى للقطعان والتداخل مع الولايات المجاورة اضافة الى فتح المسارات لتفادى الاحتكاك بين المزارعين والرعاة وتنفيذ مخيمات للثروة الحيوانية وتوفيرالامصال واللقاحات والأرشاد والعيادات المتحركة فى مواقع النشوق والدمر والحفاظ على الثروة الحيوانية من التعدي بتدريب أبناء الرحل فى مشروع الشرطى الظاعن وذلك بالتعاون مع الشرطة والشرطة الشعبية اضافة الى تفعيل برامج الدعوة الشاملة .

من جانبه اشاد الناظر صلاح المنصورالعجب ناظر عموم قبايل رفاعة بجهود محلية الدندر واهتمامها بالرحل وقضاياهم مؤكدا على ان ضريبة القطعان أصبحت إرثا تاريخيا لكل المواطنين الرحل و المستقرين وتسهم مساهمة فاعلة فى التنمية مشيرا الى ان محلية الدندر تعد المحلية الاولى على مستوى الولاية فى تعداد الثروة الحيوانية والتى تفوق خمسة ملايين رأس .

وتعهد الناظربمشاركة الإدارة الأهلية فى نفرة التعليم التى انتظمت المحلية موضحا أن الإدارة الأهلية بالتعاون مع ملاك الثروة الحيوانية وضعت مساهمة شعبية مشاركة فى النفرة التعليم بمحلية الدندر.

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