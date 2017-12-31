ورشة تدريبية فى مجال طق وجمع وتخزين الصمغ العربي بشرق دارفور

الضعين 31-12-2017م (سونا) - نظمت هيئة الغابات بوزارة الزراعة بولاية شرق دارفوراليوم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ورشه تدريبية في مجال طق وجمع وتخزين الصمغ العربي وحمايته بمحلية الضعين بحضور وفد رفيع المستوي من الحكومة الاتحادية .

وتحدث دكتور الزين ادم إدريس مدرب الورشة مؤكداً أن الصمغ العربي يعتبر من أهم السلع الرئيسية في البلاد والتي تساهم في التجارة الدولية ودعاً المنتجين للاستفادة من هذه الورش من أجل المحافظة علي أشجار الهشاب وكيفية إنتاج الصمغ باتباع التقنيات والطرق الحديثه التي توصلت عليها البحوث العلمية .

من جهته أكد مدير هيئة الغابات بوزارة الغابات الأستاذ عبدالله ادم عثمان أن الورشة تعتبر إضافة حقيقية لمنتجي الصمغ العربي مؤكداً أن الورشة استهدفت كافه محليات الولاية مناشدا المتدربين بضرورة نقل التجربة الي مناطقهم بالاستفادة من التدريب ونقل المعلومات وذلك لضمان الاستمرارية وزيادة الانتاج والإنتاجية في شتى محليات الولاية .

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