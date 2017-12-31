إبادة سلع ومنتجات منتهية الصلاحية بالولاية الشمالية

دنقلا 31-12-2017م (سونا) - شهد الاستاذ عثمان سليمان فضل الله والي الشمالية بالانابة وعدد من القيادات والاجهزة الشرطية والامنية شهدوا اليوم عمليات إبادة كميات من السلع والمنتوجات المنتهية الصلاحية والكريمات المحظورة والتي تم ضبطها بواسطة شرطة الجمارك ومكافحة التهريب بالولاية الشمالية تقدر بخمسة اطنان بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه.

واشاد الوالي بالانابة بجهود ويقظة الشرطة السودانية في حماية وسلامة المواطن من كل اخطار السلع والمنتوجات الغذائية المنتهية الصلاحية مجددا دعم ووقوف حكومة الولاية الشمالية مع مشروعات وبرامج وخطط شرطة الولاية حتي تواصل عطاءها وانجازاتها .

من جانبه اكد مدير شرطة الولاية الشمالية اللواء شرطة الجيلي عثمان ارباب ان الشرطة ستظل عين ساهرة ويد أمينة لحماية المواطنين من السلع والمواد الغذائية المهربة بجانب استمرار دورها في بسط الامن والاستقرار وحراسة مشروعات الولاية التنموية .

الي ذلك اشاد العقيد شرطة ياسر صديق مدير ادارة شرطة الجمارك بالشمالية بتعاون شرطة مكافحة التهريب وجميع الاجهزة حتى تم ضبط هذه الكميات الواردة للولاية عبر حدودها مع جمهورية مصر العربية موكدا مواصلة مثل هذا العمل حفاظا على صحة المواطن وحماية الاقتصاد القومي.

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