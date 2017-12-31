الأونروا توزّع كسوة الشتاء على أطفال غزة الأكثر هشاشة

القدس المحتلة 31-12-2017م (يونا) -

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في بيان اليوم الأحد، إنها وزعت كسوة الشتاء على العشرات من الأطفال الأكثر هشاشة من اللاجئين الفلسطينيين من مختلف مناطق قطاع غزة من منتصف شهر نوفمبر حتى 20 ديسمبر 2017.

وأوضحت أنه تم توزيع هذه الملابس على 2400 طفل من الأطفال الأكثر هشاشة بين اللاجئين الفلسطينيين (1841 طفلا يتيما، و559 طفلا ذوي إعاقة) من خلال برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية، بفضل تبرعات من الإغاثة الإسلامية - الولايات المتحدة، ضمن مشروع دعم الأطفال الأكثر هشاشة (الأيتام والأطفال ذوي الإعاقة).

وأوضح مدير برنامج الأيتام حمدي سعدة، أن توزيع كسوة الشتاء جاء ضمن إطار عمل واهتمام البرنامج الحثيث ورسالته الإنسانية في توفير مستلزمات شتوية للأطفال الأكثر هشاشة وعائلاتهم، وللتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي ترهق كاهل الأسر. مؤكداً على سعي البرنامج ومشاريعه في تقديم المساعدات اللازمة لهذه الشريحة على وجه الخصوص من بين أبناء المجتمع الفلسطيني.

ومن خلال المرحلة الثانية من المشروع، وفّرت الأونروا كفالة مالية لـ 2400 طفل وعائلاتهم من اللاجئين الفلسطينيين الأكثر هشاشة في قطاع غزة. وتضمنت هذه المرحلة مبادرات تدخل اجتماعي، وبناء قدرات ودورات تدريبية كجزء من البرنامج متعدد الأوجه بهدف خدمة الأطفال والشباب الأكثر هشاشة وعائلاتهم.

