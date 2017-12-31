وزير ديوان الحكم الاتحادي يقف على سير العمل بمشروع الجزيرة‎

الخرطوم 31 - 13 - 2017 م ( سونا ) - وقف وزير ديوان الحكم الاتحادي دكتور فيصل حسن ابراهيم علي سير العمل في مشروع الجزيرة والاحتياجات اللازمة لانجانح المحاصيل الشتوية خاصة محصول القمح عبر تسهيل عملية انسياب الري .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمكتبه بحضور وزير الموارد المائية والكهرباء ووزير الزراعة والغابات ومحافظ مشروع الجزيرة ووكلاء الوزارات المعنية .

وياتي الاجتماع بتكليف من الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي.

ووجه الوزير بتنفيذ الهيكل الوظيفي لمشروع الجزيرة المجاز من رئاسة الجمهورية اعتبارا من العام القادم فضلا عن التركيز على تقوية الموارد الزراعية وضبط الدورة وتمكين الري بالمشروع.

واشار الوزير الى انه سيتم ايداع اللائحة للمحددات الفنية للدورة الزراعية والتركيبة المحصولية المجازة من قبل ادارة المشروع للمجلس الوطني لإجازتها.

كما نوه الوزير الى أهمية توفيق اوضاع الهيئة العامة لاعمال الري والحفريات وتوفير تمويل ذاتي لشراء (50) كراكة للعمل بمشروع الجزيرة.

وخلص الاجتماع الى اعداد مذكرة مشتركة بين وزارتي الري والزراعة لرفعها للسيد النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي متضمنة الرؤية المستقبلية لتقويم العمل الزراعي والري بالمشروع .