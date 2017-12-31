اللجنة العليا للمؤتمر القومي للثروة الحيوانية تقف على ترتيبات انعقاد المؤتمر وتهنئ الأمة السودانية بذكرى الاستقلال



الخرطوم فى 31-12-2017م (سونا) - تهنئ اللجنة العليا لانعقاد الموتمر القومي لقضايا الثروة الحيوانية برئاسة وزير الثروة الحيوانية الاستاذ بشارة جمعة ارور جميع ابناء الشعب السوداني بمناسبة الذكرى 62 لعيد الاستقلال المجيد.

وأشارت اللجنة لعظمة هذه الذكري التي تستوجب وقفة تامل في تاريخ السودان الغني بالامجاد والمحطات المشرقة من اجل خدمة الوطن والثوابت والمبادئ.

وكانت اللجنة العليا بالمؤتمر قد اطمانت في الاجتماع اليوم على الترتيبات الجارية لانعقاد الموتمر.

وكشفت اللجنة برئاسة بشارة جمعة عن خطة مكثفة لاجتماعات تنسيقية مع ولاة الولايات والوزراء ومديري الهئيات والقطاعات الخاصة في الخامس عشر من يناير المقبل وكذلك عن قيام ورشة تفاكرية في السابع عشر من شهر يناير مع اتحاد اصحاب العمل للتشاور والتفاكر حول كيفية تطوير ونهضة قطاع الثروة الحيوانية لزيادة الانتاج والانتاجية وتوفير الامن الغذايي ورفع الصادر.

وأعلن عن موتمر صحفي يعقد في العاشر من يناير للموتمر القومي للثروة الحيوانية.

وأكدت اللجنة العليا للمؤتمر لقضايا الثروة الحيوانية أن المؤتمر بمشاركة عدد من الدول العربية والإفريقية وبمشاركة منظمات اقليمية وعالمية وان المؤتمر يناقش ثلاثة عشر ورقة علمية لأولويات المرحلة المقبلة.

كما أكدت اللجنة أن المؤتمر فرصة طيبة للاستفادة من الآراء والافكار والتقنيات الحديثة للإسهام في ترقية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية.

وفي ذات السياق استمع وزير الثروة الحيوانية الاستاذ/ بشارة جمعة ارور إلى الخطة المعدة من المديرين العاملين ومديري الهيئات و هيئة بحوث الثروة الحيوانية والامدادات البيطرية والتي تهدف للزيادة في مجال الاسماك بتطبيق البحوث العلمية ومكافحة الامراض وتحسين النسل بالموارد الوراثية وتوفير الأدوية واللقاحات.

وتعهد الوزير بتوفير بيئة العمل الصالحة للعاملين وكشف عن إنشاء مزيد من المزارع النموذجية ودعا بشارة العاملين لبذل أقصى الجهود لتوفير الأمن الغذائي مؤكدا على أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة حقيقة في قطاع الثروة وقال إن هنالك تزايدا في الطلب للحوم السودانية لاعتمادها على المراعي الطبيعة وخلوها من الأمراض الوبائية.

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