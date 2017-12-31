حزب الدعم الوطني : يدعو إلى بناء الثقة لإكمال مشروع الإصلاح

الخرطوم في 31-12-2017(سونا) - دعا حزب الدعم الوطني الشعب السوداني وقواه السياسية كافة للعمل على المحافظة على أمن البلاد واستقرارها والتمسك بالمبادئء الوطنية والنظر إلى المستقبل بتفاؤل لبوغ الأهداف .

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمه الحزب بمقره اليوم بالخرطوم بمناسبة الاحتفال بالذكري 62 لاستقلال البلاد .

وطالب اللواء محمد الحسن خالد رئيس الحزب القوى السياسية في الحكومة والمعارضة بالعمل على بناء الثقة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتكملة مشروع الإصلاح والاهتمام بمعاش الناس ، وحيا دور المرأة السودانية وجهودها في الاستقلال ومساهماتها في النهوض بالبلاد في مختلف المجالات .

