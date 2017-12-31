نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني يهنئ الشعب السوداني بأعياد الاستقلال ويدعو لوحدة الصف

الأبيض 31 - 12 - 2017 م ( سونا ) - تقدم نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المهندس إبراهيم محمود بالتهنئة للشعب السوداني بمناسبة ذكرى استقلال السودان، و عبر خلال مخاطبته بمدينة الأبيض اليوم النفرة التنظيمية لقطاعات المرأة بولاية شمال كردفان عن سعادته بأن تعود هذه المناسبة والشعب السوداني أكثر تماسكا وتوحدا ، وأشاد بدور المرأة الكردفانية التي تعتبر الأنموذج بين نساء ولايات السودان لتفاعلها مع برامج الولاية الداعية للتغيير وإحداث التنمية المستدامة، معلنا عن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للنهوض بالسودان وشعبه، مشيرا لموقع السودان المتميز وموارده الاقتصادية التي تؤهله لأن يكون سلة غذاء العالم وفي مقدمة الدول .

من جانبه قال والي الولاية رئيس حزب المؤتمر الوطني بالولاية مولانا أحمد هارون إن قطاع المرأة في كردفان قادر على إحداث التغيير والإبداع، مبينا أن مشاركتها الكبيرة في مشاريع النفير خير دليل على تميزها فضلا عن مساهمتها في القضاء على الأمية ونشر المعرفة .

وأشادت أمينة أمانة المرأة بحزب المؤتمر الوطني بالولاية د.سلمى الطاهر بالتنظيم الذي تم لتفعيل هياكل المرأة ومراجعة العضوية، معلنة عن جاهزية المرأة بولاية شمال كردفان ووقوفها صفا واحدا مع أطروحات حزب المؤتمر الوطني .

إلي ذلك أشادت ممثل أمينة المرأة بحزب المؤتمر الوطني بالمركز الأستاذة محاسن جابر بمولانا أحمد هارون مفجر النهضة بالولاية وكذلك بالمرأة الكردفانية وتميزها في كافة المحافل .

من جانبها قدمت أمانة المرأة بحزب المؤتمر الؤطني بالولاية وثيقة عهد وميثاق لنائب رئيس الحزب بالمركز .