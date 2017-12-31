والي ولاية جنوب دارفور يوقع على موازنة الولاية ويكشف عن توفير (100) الف جوال ذرة من اتحاد العمال ستصل الولاية قريبا

نيالا 31-12-2017م(سونا) - أكد المهندس آدم الفكي محمد الطيب والي ولاية جنوب دارفور التزام حكومته بتنفيذ موازنة الولاية للعام المالي 2018م الذى بلغ ثلاثة مليارجنيه وسبعمائة مليون جنيه جاء ذلك لدى تسلمه الموازنة من المالية اليوم بمكتبة بنيالا والتوقيع عليها بشكل نهائي وكشف عن تدابير اتخذتها الولاية والمعالجات التى تمت فى مواجهة خلاء الاسعار كاشفا عن توفير (100) جوال ذرة من اتحاد العمال في طريقها الى الولاية .

وقال وزيرالمالية والاقتصاد والقوى العاملة الاستاذ الحافظ عطا المنان طه إنه تم التوقيع النهائي على الموازنة العامة للولاية من الوالي آدم الفكي وقبله رئيس المجلس التشريعي صالح عبد الجبار يوسف ولفت الحافظ فى تصريح لـ(سونا) اليوم عقب توقيع الوالي على الميزانية الى أن الموازنة أصبحت نافذة الآن للعام المالي 2018م والذى بلغت فى جملتها 3مليارات وسبعمائة جنيه، مشيرأ الى أن (65%) من الموازنة للتنمية (25%) للمرتبات ،(10%) شراء السلع والخدمات واضاف ان الموارد وجهت للتنمية بشكل واضح بجانب ان (47%) من الانفاق للتنمية الاجتماعية فى اطار تخفيف حدة المعاناة على المواطنين وتابع (من بشريات الميزانية فيها (81%) من الموارد الذاتية لتغطية الصرف الادارى ، المرتبات والتسيير) مشيرأ الى ان التحصيل سيتم إلكترونيأ بجانب إتخاذ إجراءات لمتابعة الموازنة فى الوزارات والمحليات وعدم تجنيب الموارد. وكشف الحافظ عن إنشاء بورصة للصمغ العربي فى الولاية علاوة على تهيئة لصناعة الزيوت ومخازن مبردة لحفظ المنتجات مؤكدأ ان الموازنة ستمضي نحو الاصلاح الاداري والخدمي وقال رئيس المجلس التشريعي صالح عبد الجبار بتوقيع الوالى على الموازنة باتت قانون نافذ وملزمة للمالية والجهات ذات الصلة ووصف الموازنة بانها طموحة قفذت من اثنين مليار الى ثلاثة مليارات جنيه وان المجلس اجاز الموازنة نسبة لوجود مؤشرات جيدة منها تنفيذ ميزانية العام الماضي بنسبة عالية بلغت(97%) بجانب تخصيص 65 % للتنمية فضلا عن زوال هاجس الامن وكثرة التهريب. وتابع (كل اجهزة المالية لها القدرة على ان الميزانية تحصل بصورة جيدة و بإمكانها ستكون فى المحليات فى أي مواقع العمل والتحصيل) بالاضافة الى ان الولاية مقبلة على الدورة المدرسية القومية ،قضية معاش الناس وقضية الدعم الاجتماعي، مؤكدأ ان كل هذه المؤشرات جعلت المجلس يقف مع الموازنة ويطالب برفع الايرادات الذاتية واشار صالح الى ان الوالى طمأنهم بمعالجة غلاء الاسعار بالخطوات التى قام بها اتحاد العمال بتوفير 100الف جوال ذرة وقال ان المجلس دعم الانتاج والانتاجية بتخصيص جزء من الموازنة للزراعة والثروة الحيوانية لكي تقفز الايرادات في المرحلة المقبلة .

