تشريعي ولاية جنوب كردفان يجيز بيان وزارة الثقافة والإعلام والسياحة

كادقلي 31 - 12 -2017 م (سونا) - أجاز المجلس التشريعي بولاية جنوب كردفان في جلسته اليوم ضمن دورة الإنعقاد الثالثة بيان وزارة الثقافة والإعلام والسياحة .

وأبدي المجلس جملة من الملاحظات أهمها عدم التخطيط للنشاط العرفي والأهلي وتدوينه في البيان إضافة إلي ضرورة عدم الإهتمام بوضع برامج ثقافية لقطاعات المجتمع من نساء وأطفال وعائدين والإستفادة من التنوع الثقافي لصناعة السلام والوحدة بجانب تمركز الأنشطة والبرامج القومية في رئاسة الولاية وعدم توزيعها علي محليات الولاية كافة.

وأوصي المجلس ببث الثقافة البيئية للحفاظ على الحياة البرية بشقيها النباتي والحيواني والتخطيط لقيام محميات طبيعية للحياة البرية وتحديد مساحات لقيامها ووضع خطة لترميم وتأهيل المواقع الأثرية والتاريخية إضافة إلي وضع الإسلام كمرجعية لصياغة الوجدان الإجتماعي وتخطيط برامج لتدوين وتفعيل العرف الأهلي بين الجماعات السكانية بجانب إعداد برامج تهئي المجتمع لمرحلة السلام المرتقب بالولاية.