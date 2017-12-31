مهندس: استئناف إنتاج النفط بعد الانتهاء من إصلاح خط أنابيب ليبي



بنغازي (ليبيا)31-12-2017م (رويترز) - قال مهندسون إن أعمال الصيانة اكتملت في خط أنابيب نفط ليبي كان قد تضرر جراء ما يشتبه أنه هجوم قبل خمسة أيام وإن الإنتاج يُستأنف تدريجيا.



وتسبب الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء على مسافة نحو 130 كيلومترا جنوبي ميناء السدر في خفض إنتاج ليبيا من النفط بما يتراوح بين 70 ألفا و100 ألف برميل يوميا وفق تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط الليبية.



وقال مهندس من شركة الواحة للنفط التي تشغل خط الأنابيب إن الأجزاء المتضررة جرى استبدالها وإن التدفقات ستبدأ في العودة إلى المستويات السابقة.



وقال مهندس آخر إن من الضروري إجراء بعض الفحوصات والاختبارات مع استئناف الانتاج.



وأكد مهندس في ميناء السدر أن النفط يتدفق عبر خط الأنابيب وأن ناقلتين ترسوان في الميناء بانتظار تحميل نحو 630 ألف برميل من النفط لكل منهما.



وطلب المهندسون عدم نشر أسمائهم لأنهم غير مخولين التحدث لوسائل الإعلام.



وأظهرت صور نشرها عمال نفط على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت وضع قطاعات جديدة من خط الأنابيب في موقع انفجار الثلاثاء.



ووصفت شركة الواحة، وهي تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، الانفجار بأنه ”تفجير إرهابي“ دون أن تخوض في مزيد من التفاصيل. وتقول المؤسسة إنها تجري تحقيقا فيما حدث.



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