البلاد تحتفل بالذكرى الثانية والستين للاستقلال المجيد

الخرطوم 31-12-2017(سونا) - احتفلت البلاد مساء اليوم - من داخل حدائق القصر الجمهوري - بالذكرى الثانية والستين للاستقلال، وسط حضور ومشاركة كبيرة من قادة القوى السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي السلك الدبلوماسي بالخرطوم.

وعكس الاحتفال الذي جاء تحت عنوان (فلتدم انت أيها الوطن) مجاهدات الرعيل الأول من خلال لوحة جسدت الرموز الوطنية وتنوع السودان حيث ضمت اللوحة الزعيم الأزهري والإمام المهدي وعثمان دقنة والسلطان عجبنا وآخرين .

وتم - خلال الاحتفال - تقديم عمل وطني باسم (ديل أهلي) قدمه كورال عكس التنوع والثراء الثقافي الوطني الذي يتمتع به السودان.

وقد وجه السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير خطابا للأمة السودانية بهذه المناسبة؛ حيا فيه مجاهدات الرعيل الأول وصناع الاستقلال الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل تراب هذا الوطن.

وجدد رئيس الجمهورية المضي قدماً في مسيرة صناع الاستقلال حتى تصل البلاد الى مصاف الدول المتقدمة، متعهدا - في هذا الخصوص - بالحفاظ على كرامة الشعب السوداني وسلامة أراضيه، مجددا الدعوة للممانعين وحملة السلاح للانضمام للوثيقة الوطنية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.

وتم خلال الاحتفال تلاوة قرارات جمهورية بتكريم شخصيات؛ تلاها وزير رئاسة الجمهورية الدكتور فضل عبد الله، بمنحها أوسمة، عرفانا بدورهم وجهودهم لرفعة السودان، داخلياً وخارجياً، شملت وسام الجمهورية من الطبقة الأولى ووسام النيلين ووسام الجدارة الذهبي ووسام العلوم والفنون والآداب الذهبي.