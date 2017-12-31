البشير:السلام سيظل إنجازنا الأكبر الذى نباهي به ونسعى بإخلاص لتعزيزه عبر الحوار

الخرطوم 31-12-2017م (سونا) - وصف رئيس الحمهورية المشير عمر البشير الاستقلال بأنه مبعث للفخر بتاريخ الشعب ومجاهداته ونضالاته الممتدة من أجل حريته واستقلاله وصون كرامته، قدم فيها الآباء الأماجد دماءهم سخية من أجل حرية الإرادة واستقلالية القرار.

وحيا رئيس الجمهورية - خلال كلمته بالقصر الجمهوري مساء اليوم بمناسبة احتفالات البلاد بالذكرى (62) للاستقلال - أرواح الشهداء من أبطال المقاومة فى سبيل إقامة الدولة السودانية المستقلة، وشهداء القوات المسلحة الذين رووا بدمائهم ثرى الوطن .

وقال البشير نعاهدهم أن نظل دعامة للاستقلال بالحفاظ على كرامة الأمة ووحدتها وسيادة أرض واستقرار الدولة فى ظل سلام مستدام ووفاق وطنى متين ووئام أهلي .

وأكد البشير أن ذكرى الاستقلال تعتبر احتفاء بسودان العزة والكرامة؛ بعد أن توافقت القوى السياسية والمجتمعية على الوثيقة الوطنية للحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي على تحديد ماهيتها من أجل بناء وطن آمن متطور .

ولفت رئيس الجمهورية الى أن إجماع القوى الوطنية فى القضايا الكبرى وسيلة لتحقيق الغايات وبلوغ الأهداف، مشيرا الى أن الاستقلال هو الذى أظهر عزيمة الشعب وأن الإجماع هو شيمة متفردة فى شعب السودان وقواه الفاعلة.

وقال رئيس الجمهورية" إن السلام سيظل إنجازنا الأكبر الذى نباهي به ونسعى بإخلاص لتعزيزه بجعل الحوار مرتكزاً وحيداً لمعالجة التباينات والخلافات بين أبناء الوطن الواحد وبين مختلف مكونات المجتمع السياسية والمجتمعية لنتشارك جميعاً فى تحقيق تنمية شاملة تستهدف التحسين المستمر لمعاش الناس وتوفير احتياجاتهم الحياتية" .

