رئيس الجمهورية يؤكد امتلاك السودان جيشاً محترفاً جاهزا لمواجهة التحديات التى تواجه البلاد

الخرطوم 31-12-2017م (سونا) - أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أن التمسك بالحوار منهجاً وبالسلام غاية والسعي الدؤوب لجمع شمل ابناء الوطن خارج دائرة التوافق الوطني؛ لن يمنع من بذل الجهد المطلوب لبناء وتطوير القدرات العسكرية للبلاد؛ ردعا وقتالا وفق منظومة دفاعية متطورة تردع كل من تسول له نفسه النيل من مقدرات شعبنا .

وقال رئيس الجمهورية - خلال كلمته بالقصر الجمهوري مساء اليوم بمناسبة احتفالات البلاد بالذكرى (62) للاستقلال " إن السلام والوفاق الذى لاتحرسه القوة سيكون عرضة للإجهاض، ومن ثم الانهيار؛ لاسيما من قوى التربص الخارجي الطامعة في موارد بلادنا؛ لذلك سيظل هدفنا مشرعاً ومشروعا لبناء القوة الذاتية للسودان وفق أعلى معايير الجودة والتميز عددياً وتنظيمياً وتسليحياً وردعاً .

ولفت البشير الى شروع الدولة فى تنفيذ مشروع وطني شامل لتطوير قدرات السودان العسكرية والقتالية حتى أصبح للسودان جيش مهني محترف يتمتع بالجاهزية لمواجهة التحديات التى تواجه البلاد؛ وحماية أراضيه وما تحتويه من موارد وخيرات حتى يتسنى حسن استثمارها وتعظيم عائداتها لابناء بلادنا.

وحيا رئيس الجمهورية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الأمن والشرطة المنتشرين فى كل بقاع البلاد، ويؤدون واجباتهم الوطنية على أكمل وجه لا تحدهم صعاب ولا تصدهم معوقات .

وامتدح البشير مشاركة القوات المسلحة باقتدار نال إشادة المراقبين فى إعادة الشرعية فى اليمن، وقال إنها مشاركة فرضتها قيمنا الدينية وموروثنا الأخلاقي فى مناهضتنا للإرهاب والعدوان وإننا لماضون فى هذه المشاركة حتى تحقق غاياتها النبيلة ".

وشدد رئيس الجمهورية على الاستمرار فى تطوير القدرات القتالية الذاتية للقوات المسلحة وفق المنظور القائم على العقيدة الدفاعية لتكون قوة ردع تمنع مجرد التفكير فى الاعتداء على بلادنا أو التطاول على سيادتها ومواردها؛ وذلك عبر تطبيق كل مخرجات العلم والابتكار والاختراع لبلوغ الهدف؛ خلال مدى زمني معلوم .











