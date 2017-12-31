البشير:الوثيقة الوطنية تمثل برنامج عمل جماعي لكل القوى السياسية والمجتمعية

الخرطوم 31-12-2017م (سونا) - أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أن الوثيقة الوطنية وما اتصل بها من مخرجات الحوار الوطني - بشقيه السياسي والمجتمعي - تمثل برنامج عمل جماعي لكل القوى السياسية والمجتمعية التى وافقت عليها؛ بعد أن استوثقت أن هذه المخرجات قد استوعبت الأبعاد القيمية والسياسية والثقافية والاجتماعية التى تحقق معاني ودوافع الانتماء للوطن والولاء له وعدم المساس به .

وأبان رئيس الجمهورية - خلال كلمته بالقصر الجمهوري مساء اليوم بمناسبة احتفالات البلاد بالذكرى (62) للاستقلال " إن حكومة الوفاق الوطني هي الأوسع تمثيلا للقوى السياسية منذ استقلال البلاد" وجدد العهد بتنفيذ ما تبقى من توصيات وصولا الى وطن آمن مستقر نام ومتطور، يتيح القدر الكافي من المشاركة السياسية والمجتمعية فى دفع جهود التنمية الشاملة.

وجدد البشير الدعوة لمن تبقى من قوى ورموز فى موقع المعارضة بالمسارعة الى الانضمام الى وثيقة الحوار للمشاركة فى البناء الوطنى باعتبار أن الوثيقة وفرت فرصة تاريخية لتوطيد السلام الاجتماعى وتعزيز التلاحم المجتمعي وتطوير آليات إدارة التنوع فى مجتمعنا للخروج من عباءة الجهوية والتنازع الأهلى والمناطقي وتدعيم وحماية هوية الشعب السوداني وتعميق الشورى والديمقراطية فى حل مشكلات الدولة والمجتمع.





