رئيس الجمهورية:الصعوبات التي تواجه الاقتصاد تتمثل فى اختلال هيكلي منذ إعلان تكوين الدولة الوطنية

الخرطوم 31-12-2017م (سونا) - أوضح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أن القوى السياسية والمجتمعية التي شاركت فى مؤتمر الحوار الوطني توافقت على أن الاقتصاد القومي قد نجح - رغم المقاطعة والحصار الاقتصادي وتجفيف مصادر التمويل التنموي الخارجي فى تحقيق نجاحات مقدرة فى النمو وبنسب كبيرة أقرتها مؤسسات التمويل الدولية .

وأشار البشير خلال كلمته بالقصر الجمهوري مساء اليوم بمناسبة احتفالات البلاد بالذكرى (62) للاستقلال إلى أن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد تتمثل فى اختلال هيكلي منذ إعلان تكوين الدولة الوطنية واعتمادها مبدأ تحقيق تنمية شاملة وتحديث للحياة العامة؛ تقتضي مواجهتها بشكل جريء وبصبر حتى يتسنى إزالة التشوهات الهيكلية وإعادة توزيع الموارد لخدمة الإنتاج والإنتاجية .

ولفت البشير الى أهمية حفز وإطلاق قوى المجتمع فى تنفيذ المشروعات التنموية؛ ليقتصر دور الدولة فى استكمال البنيات التحتية وخروجها من التجارة، وعدم منافستها للقطاع الخاص فى أي من مجالات السوق وتجاوز سياسة الدعم وتخصيص الدعم للإنتاج، وإعادة هيكلة الدعم ليكون قصراً على الفئات الاجتماعية الضعيفة فى مطلوباتها الحياتية.

وأكد رئيس الجمهورية أن الحكومة اعتمدت فى موجهات الاقتصاد الكلي سياسات وإجراءات لدفع جهود التنمية الاقتصادية فى ميزانية عام 2018م تأسيسا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومستمدة من مرتكزات الاقتصاد الكلى للبرنامج التركيزي 2017- 2020م الذي أعلن أمام الهيئة التشريعية القومية فى فاتحة دورته فى الثانى من اكتوبر 2017م لاستكمال الإصلاح الهيكلي للإمكانات والموارد .











