قرارات جمهورية بمنح أوسمة وأنواط لعدد من الشخصيات السياسية والوطنية

الخرطوم 31-12-2017م (سونا) - أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية اليوم قرارات جمهورية بمنح أوسمة وأنواط لعدد من الشخصيات الوطنية والسياسية والفنية؛ وذلك تقديرا وعرفانا لدورهم في خدمة القضايا الوطنية وتجردهم وإخلاصهم في العمل العام، وإسهاماتهم المقدرة في مجالات العلم والمعرفة.

وتلا د. فضل عبدالله وزير رئاسة الجمهورية القرارات الجمهورية خلال احتفالات البلاد مساء اليوم بالقصر الجمهوري بالذكرى 62 للاستقلال، حيث تم منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من الفريق أول ركن عبدالماجد حامد خليل ود.الجزولي دفع الله والسلطان علي دينار.

فيما تم منح وسام النيلين من الطبقة الأولى لكل من د. مامون حميدة ود. سيف الدين حمد عبدالله والشيخ عبدالله البدري.

كما منح رئيس الجمهورية وسام الجدارة لكل من أنور عوض إدريس والسفير أمير الصاوي عبدالماجد.

كما منح البشير وسام الريادة الذهبي للسيد طه صالح شريف.

فيما تم منح وسام العلم والآداب والفنون الذهبي للأستاذة روضة الحاج.

