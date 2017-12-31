نص كلمة المشير البشير رئيس الجمهورية بمناسبة احتفالات البلاد بالذكرى (62) للاستقلال

الخرطوم 31-12-2017م (سونا) - فيما يلى تورد وكالة السودان للأنباء نص كلمة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بمناسبة احتفالات البلاد بالذكرى (62) للاستقلال مساء اليوم بالقصر الجمهورى .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين / والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وأكرم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين / والسلام على سائر أنبياء الله ورسله للعالمين /

قال تعالى :

(وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا)

(صدق الله العظيم )

( سورة النورة الآية 55 )

شعبنا الأبي صانع التاريخ

ضيوفنا الأعزاء

الحضور الكريم

أحييكم تحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومهنئاً بذكرى استقلال بلادنا المجيد، وهو استقلال مبعث للفخر بتاريخ شعبنا ومجاهداته ونضالاته الممتدة من أجل حريته واستقلاله وصون كرامته، قدم فيها آباؤنا الأماجد دماءهم سخية، وبذلوا فيها أرواحهم الذكية، حتى ننعم بحرية الإرادة واستقلالية القرار، ونعتز بفضلهم بانتمائنا لصرح شامخ ووطن عزة لسودان علمٍ بين الأمم، فالتحية لآبائنا صناع الاستقلال، ورواد البناء الوطنى، والرحمة على أرواح شهدائنا البررة من أبطال المقاومة فى سبيل إقامة الدولة السودانية المستقلة، ولشهداء القوات المسلحة الذين رووا بدمائهم ثرى وطننا لرفعته، ونعاهدهم أن نظل دعامة للاستقلال ، بالحفاظ على كرامة الأمة ووحدتها وسيادة أرض واستقرار الدولة فى ظل سلام مستدام ووفاق وطني متين ووئام أهلي .

شعبنا الأبى

الحضور الكريم

إن ذكرى الاستقلال هى احتفاء بسودان العزة والكرامة الذى نتشارك بعضنا البعض على أرضه التى منحتنا هويتنا السودانية نتفاخر بها، ونحافظ عليها بعد أن توافقنا كقوى سياسية ومجتمعية فى الوثيقة الوطنية للحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي على تحديد ماهيتها من أجل بناء وطن آمن متطور؛ أقسمنا على المحافظة عليه والدفاع عن أرضه وتأمين عيشه الكريم .

إن احتفالنا السنوي بنيل البلاد لاستقلالها هو وقفة لاستلهام العبر التاريخية وهي عبر تتجدد وفقاً لتطور واقعنا السياسي ومآلاته، فالعبرة التاريخية التى تلوح فى أفق احتفالاتنا بذكرى الاستقلال؛ تشير بجلاء الى أن إجماع القوى الوطنية فى القضايا الكبرى هى وسيلتنا لتحقيق الغايات وبلوغ الأهداف، والاستقلال هو الذى أظهرعزيمة شعبنا الصلبة بعد ان استجمعت قواه السياسية ورموزه المجتمعية قوتها لنيل مرادها، كما أكد هذا التلاحم أن الإجماع هو شيمة متفردة فى شعبنا وفى قواه الفاعلة، وكلما أحسنا استثمارها، بلغنا به المراد والمنى، كذلك تؤكد ذكرى الاستقلال أن بلادنا ظلت تنشد - باستمرار - تحقيق السلام وتعزيز الوفاق، وهى فى سعيها؛ لذلك فإنها تستمد من طاعة الله إرادتها ومن عزم شعبنا العظيم عزتها وإبائها؛ وحتى تحقق لها السلام الذي أرادت، ولم يكن ذلك بالأمر الهين، ولم يكن هبة من الغير، وإنما سلام ظل ثمنه غالياً، ومهره عزيزاً على الدوام، فدته أنفس كريمة وسالت فى مسعى بلوغه دماء طاهرة من الشهداء، قدموا أرواحهم الغالية فى سبيل أن تنعم بلادنا وشعبنا بالأمن والاستقرار، والعزة والمنعة، ولذلك سيظل السلام هو إنجازنا الأكبر الذى نباهي به ونسعى بإخلاص لتعزيزه، بجعل الحوار مرتكزاً وحيداً لمعالجة التباينات والخلافات بين ابناء الوطن الواحد وبين مختلف مكونات المجتمع السياسية والمجتمعية، لنتشارك جميعاً فى تحقيق تنمية شاملة تستهدف التحسين المستمر لمعاش الناس وتوفير احتياجاتهم الحياتية.

شعبنا الأبي

الحضور الكريم

إن تمسكنا بالحوار منهجاً وبالسلام غاية، وإن استلزمت منا السعي الدؤوب لجمع شمل من تبقى من ابناء الوطن خارج دائرة التوافق الوطني، فإن ذلك لم ولن يمنعنا من بذل كل الجهد المطلوب لبناء وتطوير قدراتنا العسكرية ردعا وقتالا وفق منظومة دفاعية متطورة تردع كل من تسول له نفسه النيل من مقدرات شعبنا، لأن السلام والوفاق الذى لاتحرسه القوة سيكون عرضة للإجهاض ومن ثم الانهيار؛ لاسيما من قوى التربص الخارجى الطامعة فى موارد بلادنا، لذلك سيظل هدفنا مشرعاً ومشروعا لبناء القوة الذاتية للسودان وفق أعلى معايير الجودة والتميز - عددياً وتنظيمياً وتسليحياً وردعاً. وأرجو أن أؤكد لكم بأننا - بفضل الله وتوفيقه، ثم بمجهود ابناء شعبنا المخلصين - شرعنا فى تنفيذ مشروع وطني شامل لتطوير قدراتنا العسكرية والقتالية، وأصبح لبلادنا - بفضل ذلك - جيش مهني محترف يتمتع بالجاهزية لمواجهة التحديات التى تواجه البلاد، وحماية أراضيها، وما تحتويه من موارد وخيرات خص بها الله تعالى ابناء السودان، وحتى يتسنى حسن استثمارها وتعظيم عائداتها لأبناء بلادنا .

وهنا أرجو أن أحيي باسمكم جميعاً ابناء شعبنا من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الأمن والشرطة، وهم ينتشرون فى كل بقاع بلادنا ويرابطون فى الثغور ويؤدون واجباتهم الوطنية على أكمل وجه لا تحدهم صعاب ولا تصدهم معوقات، كما أرجو أن أخص بالتحية قواتنا الباسلة وهى تشارك باقتدار نال إشادة المراقبين فى إعادة الشرعية فى اليمن، وهى مشاركة فرضتها قيمنا الدينية وموروثنا الأخلاقي، فى مناهضتنا للإرهاب والعدوان وإننا لماضون فى هذه المشاركة حتى تحقق غاياتها النبيلة.

وأرجو أن أؤكد - أمامكم - أننا سوف نستمر فى تطوير قدراتنا القتالية الذاتية وفق منظورنا القائم على عقيدتنا الدفاعية؛ لتكون قوتنا قوة ردع تمنع مجرد التفكير فى الاعتداء على بلادنا او التطاول على سيادتها وموارده، معتمدين فى ذلك على ذاتنا ومتوكلين على الله تعالى ومطبقين لكل مخرجات العلم والابتكار والاختراع لنبلغ ما نريده خلال مدى زمني معلوم .

شعبنا الأبي

الحضور الكريم

لقد حمل العام المنصرم فى سماته العامة وفى تفصيلاته صدق النوايا وحسن العمل؛ لما ظللنا نطرحه وندعو له منذ العام 2014م من وثبة لإصلاح الحياة العامة فى بلادنا بمشاركة الجميع؛ لتجسد الوثيقة الوطنية وما اتصل بها من مخرجات الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي برنامج عمل جماعي لكل القوى السياسية والمجتمعية التى وافقت عليها بعد أن استوثقت أن هذه المخرجات قد استوعبت الأبعاد القيمية والسياسية والثقافية والاجتماعية لسودان الغد؛ والتي تحقق معاني ودوافع الانتماء للوطن والولاء له وعدم المساس به .

ووالينا برنامج العمل هذا بمتابعة حريصة لصيقة لمقتضياته؛ لتقود البلاد - بموجبه - حكومة وفاق وطني هي الأوسع تمثيلا للقوى السياسية منذ استقلال البلاد، وأرجو أن أجدد العهد أمامكم بتنفيذ ما تبقى من توصيات حتى نصل الى وطن آمن مستقر نامٍ ومتطور؛ يتيح القدر الكافي من المشاركة السياسية والمجتمعية فى دفع جهود التنمية الشاملة، كما أرجو أن أجدد الدعوة لمن تبقى من قوى ورموز فى موقع المعارضة لمسيرة الوفاق الوطني أن يسارعوا الى الانضمام الى وثيقة الحوار للمشاركة فى البناء الوطنى فهذه الوثيقة قد وفرت فرصة تاريخية لتوطيد السلام الاجتماعى وتعزيز التلاحم المجتمعي وتطوير آليات إدارة التنوع فى مجتمعنا للخروج من عباءة الجهوية والتنازع الأهلي والمناطقي وتدعيم وحماية هوية شعبنا وتعميق الشورى والديمقراطية فى حل مشكلات الدولة والمجتمع؛ وفق قاعدة التوافق الوطني.

شعبنا الأبي

الحضور الكريم

لقد شاركت القوى السياسية المجتمعية فى مؤتمر الحوار الوطني فى تشخيص معوقات إنجاز تنمية اقتصادية مضطردة فى بلادنا، وتوافقت على أن اقتصادنا القومي قد نجح - رغم المقاطعة والحصار الاقتصادي وتجفيف مصادر التمويل التنموي الخارجي - فى تحقيق نجاحات مقدرة فى النمو، وبنسب كبيرة أقرتها مؤسسات التمويل الدولية، كما توافقت هذه القوى على أن اقتصادنا القومي لا يعاني من أزمة، كما يحاول أن يصورها البعض؛ بل نواجه صعوبات وتحف به مشكلات، تتمثل فى اختلال هيكلي منذ إعلان تكوين الدولة الوطنية واعتمادها مبدأ تحقيق تنمية شاملة وتحديث للحياة العامة، وتقتضي هذه المشكلات مواجهتها بشكل جريء وبصبر وتحمل، حتى يتسنى إزالة التشوهات الهيكلية وإعادة توزيع الموارد لخدمة الإنتاج والإنتاجية، وحفز وإطلاق قوى المجتمع فى تنفيذ المشروعات التنموية؛ ليقتصر دور الدولة فى استكمال البنيات التحتية، وخروجها من التجارة، وعدم منافستها للقطاع الخاص فى أي من مجالات السوق، وتجاوز سياسة الدعم وتخصيص الدعم للإنتاج وإعادة هيكلة الدعم ليكون قصراً على الفئات الاجتماعية الضعيفة فى مطلوباتها الحياتية؛ لذلك اعتمدنا - فى موجهات اقتصادنا الكلي - سياسات وإجراءات لدفع جهود التنمية الاقتصادية فى ميزانية عام 2018م تأسيسا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ومستمدة من مرتكزات الاقتصاد الكلى للبرنامج التركيزي 2017- 2020م الذي أعلناه أمام الهيئة التشريعية القومية فى فاتحة دورته فى الثاني من اكتوبر 2017م / لاستكمال الإصلاح الهيكلي لاقتصادنا القومي؛ بما يمكنه من الوفاء باحتياجات التنمية اعتماداً على الذات، وعلى الاستثمار المتجدد للإمكانات والموارد، مع تهيئة المطلوبات الكافية لمساهمة كافة ابناء السودان فى هذا الاستثمار، لا سيما العاملون بالخارج وتعظيم دورهم المنتظر فى البناء التنموي فى المرحلة المقبلة.

شعبنا الأبي

الحضور الكريم

لقد ظلت علاقات بلادنا الخارجية طوال عهدها ملتزمة بالشراكة الدولية المعززة لدعائم الأمن والسلم الإقليمي والدولي والعمل الجاد لمكافحة الإرهاب وجرائم غسيل الأموال والاتجار بالبشر، ورغم ذلك تعرضت بلادنا لظلم فادح بحصار جائر وفق اتهامات واهنة الحيثيات، وبمعلومات مختلقة من بعض القوى معلومة الأهداف، كلفت بلادنا عقوبات اقتصادية وحظر عليها من الاستفادة من الموارد التمويلية الدولية المتاحة، لما يتجاوز العشرين عاماً، سببت خسائر فادحة فى اقتصادنا القومي وأبطأت من جهود التنمية فيه، حيث كان الهدف واضحاً، وهو منع السودان من تحقيق انطلاقته التنموية الكبرى بدوافع بعضها إقليمي والآخر دولي، ولكن بفضل الله تعالى ثم بصبر وصمود شعبنا الأبي وتحمله لآثار هذه العقوبات نجحت بلادنا فى رفع المقاطعة الأمريكية بعد حوار جاد، وبناء استمر منذ العام 2003م اعترفت فيه كافة دول العالم بأن السودان ليس فقط لا يرعى الإرهاب ولا يدعمه، لكنه ركيزة أساسية فى مكافحته، وهنا الشكر واجب علينا لكل من دعم موقف السودان وساند خلو صحيفته من تهم العقوبات الظالمة، من الدول العربية لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان ودول المغرب العربي، وكذلك للوقفة النبيلة للدول الأفريقية عبر اتحادها ومواقفها الثنائية لا سيما إثيوبيا وتشاد وجنوب أفريقيا ورواندا.

لقد ظلت دبلوماسية الرئاسة فى نشاط متعاظم منذ العام 2003م أمام المهام المرحلية التى فرضها تنامي الاستهداف لبلادنا منذ وقتها وحتى راهن الأوضاع؛ حيث تناغم هذا التفاهم فى النشاط فى جوارنا وفي محيطنا الإقليمي وفى الفضاء الدولي لتعظيم الشراكات الاستراتيجية والمنافع المتبادلة جذباً للاستثمارات وتوظيفاً فاعلاً لمواردنا وإمكانياتنا الزاخرة، ليشهد الاهتمام الدولي صعوداً متوالياً بلغ قمته فى العام 2017م المنصرم والذي شهد حضوراً إيجابياً لدبلوماسية الرئاسة شارك فيه رئيس الجمهورية ونائباه فى 41 زيارة خارجية و60 مؤتمرا إقليميا، والتقوا بـــ 52 من الوفود الأجنبية التى زارت البلاد، كما زار البلاد 18 رئيس دولة ورئيس وزراء ومبعوثون رئاسيون نجمت عن زياراتهم العديد من التفاهمات والاتفاقيات التى تحقق المصالح المتبادلة والمنافع المشتركة؛ ليتوج هذا الجهد باتفاق شامل للتعاون الاستراتيجى مع جمهورية روسيا الاتحادية ومع جمهورية تركيا، الأمر الذى يهيىء فرصة واسعة لاستغلال موارد بلادنا فى إحداث تنمية من خلال مشروعات محددة تقود الاقتصاد القومى نحو مدارج النمو المتسارع نحو الغايات التى تضمنتها برامجنا التنموية .

إن النجاحات التى تحققت فى مجال التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وما توفره من دعم سياسي وتنموي للبلاد يعتبر ترجمة وتجسيدا لمبادىء سياستنا الخارجية، وسوف نستمر فى عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية على قاعدة تبادل المنافع وتشارك المصالح مع كافة دول العالم التى لديها رغبة صادقة فى خدمة مصالحها مع بلادنا .

وإن كنا قد عقدنا العزم على المضي قدماً نحو المزيد من الشراكات الجديدة والمتجددة فإننا ننظر بالعرفان كله والتقدير منتهاه، والشكر أجزله، لكل الدول التى مدت لنا يد العون خلال فترة العقوبات، لا سيما أشقاؤنا فى الدول العربية، وصناديق التمويل العربية التى عززت من قدرتنا على مواصلة جهودنا فى التنمية بالقدر المعقول، ونؤكد عزمنا على التطوير المستمر لعلاقاتنا معها للآفاق الاستراتيجية المرجوة لفتح الباب واسعاً أمامها للاستثمار فى مواردنا، لاسيما فى مشروعات توفير الغذاء العربي .

شعبنا الأبي

الحضور الكريم

إن مسيرتنا القاصدة لإنجاز مشروعنا الوطني للبناء والتنمية، يقتضي المتابعة المتصلة والمراجعة المستمرة للآليات التي نعتمدها لتنفيذ الواجبات والمهام على المستوى الكلي والتفصيلي لتقويم الأداء فيها وتصويب الجهد فى إنجاز الأهداف بالكفاءة المطلوبة، بما يضمن توفير الجهد والوقت لتحقيق مقتضيات المشروعات المقررة، ويشمل التقويم والتجديد كافة مستويات أدائنا السياسية والتنفيذية نتدخل فيها بالتعديل والتغيير للمحافظة على سرعة إيقاع الأداء نحو الغايات المنشودة وفق الضرورة، نسأل فى ذلك الله تعالى الصواب وحسن التصويب؛ حتى نصل العام 2020م، بمشيئة الله، وبلادنا قد تجاوزت مشكلاتها الاقتصادية ومعوقات التنمية فيها، وحققت إنجازاً مقدراً فى أهدافها المعلنة، بما يهيىء الفرصة لسلام مستدام، ووفاق شامل، واستقرار لا يهتز، ومعدلات نمو لا تتراجع .

وختاماً...

أرجو أن أحيي - باسمكم جميعاً - الشعب الفلسطيني الصامد والصابر، رغم الحصار والعدوان الإسرائيلى الذي سعى الى تفتيت الأرض الفلسطينية ومصادرة المواقع المقدسة لنجدد إعلان وقوفنا الكامل مع الشعب الفلسطيني فى قضيته العادلة، وهو يكافح من أجل نصرة الإسلام والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، ونسأل الله الجليل القدير أن يوحد كلمتهم، ويجمع صفهم، ويقوي شوكتهم، ويكفل لهم النصر المؤزر بإذنه تعالى.

إنه نعم المولى ونعم النصير .

والسلام عليكم ورحمة الله

