ابراهيم محمود يخاطب مجلس شوري المؤتمر الوطني بشمال كردفان

الابيض 31-12-2017م (سونا) - أكد نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب المهندس إبراهيم محمود حامد ان نفير نهضة ولاية شمال كردفان حقق شعار استكمال النهضة وثمن حامد الإنجازات التي قام بها نفير الولاية ، وأوضح نائب رئيس المؤتمر الوطني لدى مخاطبته إجتماع مجلس شورى المؤتمر الوطني ولاية شمال كردفان بدار الشرطة بالإبيض في دورة الإنعقاد السادس بحضور رئيس مجلس الشوري القومى بروفيسور كبشور كوكو والوفد المرافق ، ورئيس المؤتمر الوطني بالولاية مولانا أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان ، وأعضاء مجلس الشورى أوضح أن الإستقلال الحقيقي ليس رحيل المستعمر فقط ولكن عبر الإستقلال الفكري والإقتصادي والسياسي والإجتماعي والثقافي وهو الذي يحققه المؤتمر الوطنى عبر مناشطه وهياكله .

وأشار حامد أن السودان يدخل العام الجديد وهو أكثر أمناً وأكثر تماسكاً بجمع الصف الوطنى عبر الحوار الوطنى والذي أعتبره برنامج وطنى كان ينبغي أن ينفذ قبل (60) عاماً ، وأوضح أن النهضة وبناء الأمة يكون بما تنجزه الشعوب ، وقال ان الحزب يقوم علي قيم ومبادئ في كل المجالات ، بإعتبار الغاية من قيام الأحزاب بناء أمة ووطن وأشار أن الحزب مهموم ببناء الأمة والوطن .

بدوره أكد رئيس المؤتمر الوطني بالولاية مولانا أحمد محمد هارون أن العام الجديد يمثل مسيرة جرد حساب لما مضى وتخطيط لمستقبل آت ، وأكد ان العام الجديد يجئ بعد إنجاز مطلوبات الإصلاح في الهياكل الولائية واتساق هيكل الولاية مع الهيكل العام للدولة ، وفك الإرتباط ورفع كفاءة الهياكل وإعتبرها عملية مستمرة.

وأعلن هارون إكتمال المرحلة التأسيسية لنفير نهضة الولاية وإطلاق المرحلة الثانية "التنمية المستدامة" , كما أكد أن النفير أحدث إنقلاباً مفاهيمياً كبيراً وأعاد تعريف العلاقة بين المواطن والحكومة لتقوم علي الحقوق والواجبات الأمر الذي جعل المواطنون يتدافعون لدعم وإسناد النفير .

وجدد هارون إنفتاح الولاية علي التجارب العالمية التى تمكن من تحقيق نهضة الولاية ، وأوضح أن الولاية تدخل المرحلة الثانية من النفير وهي تتكئ علي رصيد كبير من الإنجازات وأطلق عدد من البشريات التى يحملها العام الجديد ومن بينها أن يصل مؤشر الخدمات الأساسية (( المياه ، الصحة والتعليم )) من التحسن بما لا يقل عن (90%) ، وقطع بإن النفير أنجز الكثير ولكن المتبقي أكثر لأن الشعب الولاية يستحق الافضل.

وأكد هارون أن الولاية تنظر بإيجابية لقرار رئاسة الجمهورية بإختيار الولاية ضمن الحملة القومية لمحو الأمية الأمر الذي يكسب النفير قوة دفع جديدة ، ووجه عضوية الحزب بالتدافع لإنجاح الحملة والمشاركة بفاعلية وجعل حملة محو الامية ضمن مطلوبات تقرير الحزب .

البرفيسير كبشور كوكو قمبيل رئيس مجلس الشورى القومي هنأ المسيحيين في ربوع البلاد بأعياد الميلاد المجيد وقال انهم يعيشون في مجتمع لم يعرف الإ التسامح بين الأديان واعتبر مجتمع الولاية المثال في التعايش بين المساجد والكنائس ، كما أكد أن النهضة التنموية التى حدثت في شمال كردفان جاءت نتيجة لإبداع وإبتكار أهل الولاية ، وأوضح ان نفير محو الأمية هو نفير المستقبل .

الأمير محمد أحمد تمساح رئيس مجلس الشورى بولاية شمال كردفان رحب بالضيوف وقدم تحية خاصة لرئيس الجمهورية ، مباركاً ومهنئاً شعب الولاية بأعياد الإستقلال وحيا الرعيل الأول الذين ضحوا من أجل الإستقلال وإعتبرها فرصة لمراجعة المسيرة الوطنية نحو النماء والتطور .

وفي الجلسة الثانية تمت إجازة المحضر السابق من جدول الأعمال ، ومن ثم قدم نائب رئيس مجلس الشوري تقرير لأداء الشوري وإستعرض نائب والي الولاية تقرير أداء الجهاز التنفيذي وقدم رئيس المجلس التشريعي تقرير أداء المجلس ، وقدم نائب رئيس المؤنتمر الوطنى تقرير أداء الحزب ، ومن ثم تداول الأعضاء حول ما قدم من تقارير وخرج بعدد من التوصيات .

