وزيرة الرعاية تعرب عن أملها في أن ينعم الشعب السوداني بالعام الجديد بالأمن والاستقرار والتنمية‎

الخرطوم 31-12-2017 م ( سونا ) - هنأت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، مشاعر الدولب، الشعب السوداني بذكرى الاستقلال الـ62، وأعربت عن أملها في أن ينعم الشعب السوداني بهذا العام الجديد بالأمن والتنمية والنهضة والاستقرار والسلام .

وأشارت - في تصريح لـ(سونا) - الى أن خطاب الرئيس اليوم بالقصر الجمهوري؛ بخصوص ذكرى استقلال البلاد الثاني والستين؛ حوى قضايا كثيرة، منها الاهتمام بالشرائح الاجتماعية وتحقيق الرفاهية لكل فئات المجتمع دون استثناء لأحد، وقالت: إن الاستقلال الذي حققه الآباء وشارك فيه كل قطاعات المجتمع السوداني؛ حري بنا جميعا أن نعمل على المحافظة عليه بالوحدة والوفاق، حتى يسود السودان الأمن وينعم بالرخاء والاستقرار.