وزير الثقافة:استكمال الحوار الوطني من مميزات الذكري الـ 62 للاستقلال

الخرطوم 31 - 12 - 2017م (سونا) - قال وزير الثقافة الطيب حسن بدوي ان ذكري استقلال البلاد ال62 هذا العام تختلف عن سابقتها حيث انها اتت وقد استكمل فيها الحوار الوطني الذي حدد معالم الوحدة السودانية .

واوضح بدوي في تصريح لـ "سونا" ان الاستقلال الاول كان بطرد المستعمر والذي بذل فيه الآباء دماءهم وأرواحهم وسجلوا بطولات تاريخية تجسدت فيها معاني الوحدة الوطنية وأضاف هذه الذكري الثانية والستون ينبغي أن نستغل فيها مواردنا البشرية والطبيعية من اجل تحقيق شعار هذا العام "فلتدم انت أيها الوطن" في إطار المجهودات الضخمة التي قادها رئيس الجمهورية من خلال الحوار الوطني .

ولفت الوزير الي ان ذكري الاستقلال هذا العام تأتي وقد تحققت قضايا كثيرة مثل زيادة الإنتاج والإنتاجية فضلا عن انها بشريات للعام الجديد ، وأضاف "لا شك سيكون السودان فيه اكثر استقرارا خاصة بعد اللوحة الفنية الزاهية التي قدمت في هذا الحفل بتجسيدها وتشكيلها لكل أهل السودان" .





