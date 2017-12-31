والي جنوب دارفور يخاطب احتفال هيئة الاذاعة والتلفزيون بالولاية بذكرى الاستقلال المجيد

نيالا 31 - 12 - 2017 ( سونا )- خاطب المهندس ادم الفكي محمد الطيب والي جنوب دارفور احتفال هيئة الاذاعة والتلفزيون بالولاية بالذكرى الثانية والستين لاستقلال السودان المجيد بمسرح الاذاعة .

وشرف الإحتفال وزراء حكومة الولاية ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية والمواطنين بنيالا .

وحيا المهندس ادم الفكي مجاهدات الرعيل الاول صناع الاستقلال ونضالات الشعب السوداني من اجل الاستقلال معرباً عن سعادته بمرور (62)عاماً على الاستقلال والسودان يخطو خطوات الى الامام من اجل تحقيق التطور والنهضة مهنئا اهل الولاية والسودان عامة بذكرى الاستقلال .

واشار الفكي الي ان قضية الامن والاستقرار وبسط هيبة الدولة قطعت شوطا كبيرا مشيداً بجهود كل القوات النظامية على تحقيق الامن والاستقرار وجمع السلاح واضاف بالتعاون وصلنا لهذه المرحلة واكد الفكي استمرار جهودهم في قضية الامن والاستقرار وتنفيذ مشاريع التنمية التى انتظمت الولاية كاشفاً عن شحن (3) وابورات كهرباء بسعة 30ميقاواط اليوم من بورتسودان تصل الاسبوع المقبل بجانب تنفيذ (31) كيلو متر طرق داخلية في نيالا ودعا الفكي الجميع الي العمل جميعاً لتجاوز تحديات المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية وانجاح الدورة المدرسية القومية وقيام فضائية نيالا البحير الذي تم استلام التصديق النهائي لها مؤخراً معرباً عن تفاؤله بالحراك المجتمعي ومساهمات اهل الولاية لدعم قيام الفضائية وطمئن الوالي المواطنين بان الامن مستقر والتنمية منداحة في الولاية ولايوجد صراع قبلي معلناً ان 2018 عام التحدي والانطلاقة ونثمن مدير هيئة الاذاعة والتلفزيون بالولاية الاستاذ اشرف عمر جهود حكومة الولاية في قيام فضائية نيالا البحير ودفعها لاكثر من عشرون مليون جنيه واشار اشرف الي التحول والتطور التي شهدتها الولاية والهيئة من البث الارضي الي الفضائية الخارجي خلال فترة طويلة مشيدأ بتفاعل المجتمع مع الفضائية و المساهمة والدعم لانجاح المشروع.

وكشف اشرف عن فرز عطاءات توريد اجهزة ومعدات فضائية نيالا وقريباً سيبدأ البث التجريبي للقناة وأحيا الاحتفال بليلة الغناء الوطني الفنان وهبه اركويت وتخلل البرنامج تكريم عدد من الشخصيات على رأسهم نائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن ووالي الولاية المهندس ادم الفكي ولجنة امن الولاية وقدامي الاعلاميين بهيئة الاذاعة والتلفزيون وتقديم جائزة التميز السنوية للهيئة.