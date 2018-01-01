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آخر الأخبار :
معتمد امبدة يشهد الاحتفال السنوي بالمولد النبوي بمسيد الشيخ مبارك بالحاره 12 امبدة...
الجزيرة تستهدف خفض نسبة الفقر إلى 20%في العام 2018م
الممثل على مهدى: أهل السودان ينظرون للعام الجديد للاستقلال بروح كلها أمل وتفاؤل
القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإستقلال و تؤكد جاهزيتها للتصدي لكل المؤامرات
جوبا تستضيف اجتماع اللجنة السياسية الامنية المشتركة بين البلدين فى 8 يناير
حكومة نهر النيل تحرك إجراءات قضائية في مواجهة مركز الأورام بشندي...
20شركة قومية تبدي رغبتها المشاركة في مهرجان ابوحجار للثقافة والتسوق بولاية سنار
المواصفات والمقاييس بالنيل الازرق تنظم حملة تفتيش واسعة بالسوق الكبير بالدمازين
والى ولاية غرب دارفور يدعو الى صون الاستقلال والحفاظ عليه بامانة واقتدار
قيادي بحزب الامة القومي يعرب عن امله بأن يكون العام الجديد للاستقلال لتضميد الجراح
أخبار محلية - اقتصادية
السعر التأشيرى للدولار اليوم الاثنين
التاريخ :
01-01-2018 - 09:49:00 صباحاً
الخرطوم 1-1-2018(سونا) - حدد بنك السودان المركزى السعر التأشيرى للدولار اليوم ب8.4076
جنيهات وعليه فان النطاق الأعلى هو 8.9120 جنيهات والادنى هو 7.9031 جنيهات
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