البرلمان يستمع غداً لوزير الكهرباء حول زيادة اسعار تعرفة الكهرباء

الخرطوم 1-1-2018(سونا)- يستمع المجلس الوطني في جلسته غداً لرد وزير الموارد المائية والكهرباء على مسألة مستعجلة حول زيادة أسعار تعرفة الكهرباء مقدمة من العضو محمد علي محمد آدم نمر ( دائرة سنار الوسطى - مستقل)، كما يستمع لاجابة وزير الموارد المائية والكهرباء على سؤال حول عطش بعض المشاريع الزراعية مقدم من العضو محمود عبد الجبار - مقاعد الحوار الوطني ,بجانب تقريري لجانه حول مرسوم مؤقت قانون الصندوق القومي لرعاية الطلاب (تعديل) لسنة 2017 .وتقرير حول مشروع قانون الصحة النفسية لسنة 2017م.

كما يستمع المجلس في جلسته ليوم الأربعاء لإجابة وزير الصحة على سؤال حول القرار الوزاري رقم (45) / 2017م الخاص بحظر إستيراد أدوية بيطرية مقدم من العضو حسين محمود، وإجابة وزير الداخلية على سؤال حول رسوم وزارة الداخلية مقدم من عمر عبد الله دياب - الدائرة (13) كرري ) وتقريري لجانه حول مشروع قانون بالتصديق على إتفاقية التعاون الاعلامي بين حكومة جمهورية السودان والجمهورية الاسلامية الموريتانية لسنة 2017، ومشروع قانون بالتصديق علي اتفاقية انشاء قوة طوارئ شرق افريقيا لسنة 2016.

