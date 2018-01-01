حركة تحرير السودان القيادة العامة تهنيء الشعب السوداني بعيد الاستقلال

الخرطوم 1-1-2018م (سونا)- اصدرت حركة تحرير السودان القيادة العامة بيانا بمناسبة ذكرى استقلال السودان جاء فيه :

الى جماهير الشعب السوداني كافه والي كل وطني غيور تهنئكم الحركه بالذكري 62 للاستقلال المجيد ,وبلادنا تمر بمرحله تاريخيه لانجاز مخرجات الحوار الوطني وانزال الوثيقه الوطنيه لتكن واقعا يمشي بين الناس.

اولا تؤكد الحركه موقفها الثابت من السلام والعمل لتحقيقه من خلال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

ثانيا . تدعو الحركه القوى الممانعة للالتحاق بالحوار الوطني عبر خارطة طريق اديس ابابا والتوقيع على الوثيقة الوطنية استكمالا للسلام .

ثالثا . تري الحركة ضرورة تماشي الميزانية مع مخرجات الحوار الوطني تحقيقا لوضع معيشي افضل لكافة قطاعات الشعب السوداني .

