الجزولي دفع الله يؤكد قدرة السودان بامكاناته وثرواته ان يشق طريقه نحو التقدم والنماء‎

الخرطوم 1 - 1 - 2018 م ( سونا ) - أكد دكتور الجزولي دفع الله رئيس الوزراء السابق قدرة السودان .بتنوعه وبامكاناته وثرواته ان يشق طريقه ويضمن لنفسه التقدم والنماء رغم كل الصعاب

وهنا دفع الله في نصريح (لسونا) الشعب السوداني بعيد الإستقلال الثاني والستين للبلاد وقال ان يوم الاحتفال باستقلال البلاد يوم عظيم بعظمة الشعب السوداني وعظمة الوطن الذي ستظل اقدامنا ثابتة على ارضه واضاف نشكر للشعب السوداني ولرئاسة الجمهورية علي هذا التكريم الذي نرى اننا لم نقدم ما نستحقه وان من واجبنا ان نعمل من اجل الوطن ونحن نتفاءل بتقدمه وتطوره .

يذكر أن رئاسة الجمهورية منحت دكتور الجزولي وآخرين في الاحتفال بذكرى استقلال البلاد الثاني والستين وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عرفانا وتقديرا لما قدموه للبلاد في مجالات مختلفة

