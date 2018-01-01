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أخبار محلية - سياسية

قيادي بحزب الامة القومي يعرب عن امله بأن يكون العام الجديد للاستقلال لتضميد الجراح‎

التاريخ : 01-01-2018 - 10:23:00 صباحاً
الخرطوم 1 - 1 - 2028 م ( سونا ) - أعرب القيادي بحزب الامة القومي الدكتور عبد الرسول النور عن امله ان يكون العام الجديد لاستقلال البلاد عاما لتضميد الجراح والتأليف بين القلوب ،تغلق فيه أبواب الشر وتفتح فيه أبواب الخير .
وقال في تصريح (لسونا) ودعنا العام المنصرم بما فيه من خير وشر ونحن نؤمن أن ذلك مكتوب في الأزل واجهناه بالرضا ونأمل في هذا العام ان يهتدي أصحاب الأجندات الخاصة لما فيه مصلحة الوطن ونأمل أيضا ان نكون في بلد أهله متحابون ويسع الجميع .
وأشار الي ان هنالك بوارق أمل تلوح نحن البلاد وقال علينا أن نقوي هذآ التعدد ونجعله وحدة تحول بيننا ونوائب الدهر.
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