المواصفات والمقاييس بالنيل الازرق تنظم حملة تفتيش واسعة بالسوق الكبير بالدمازين

الدمازين 1-1-2018م( سونا)- نظمت فرعية المواصفات والمقاييس بالتعاون مع مباحث حماية المستهلك بولاية النيل الازرق حملة تفتيش واسعة بالسوق الكبير بالدمازين ، واسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الالعاب النارية.

و في تصريح (لسونا ) قال الأستاذ يوسف عوج الدرب محمد مدير وحدة القياس و المدير المكلف للفرعية أن الحملة جاءت في إطار تحجيم الفوضى و الإزعاج العام و ترويع المواطن بالأصوات النارية المرعبة و الحد من كوارث الحرائق التي قد تسببها الألعاب النارية، و عليه و بالتنسيق مع المباحث المركزية تحرك تيم من هيئة المواصفات و المقاييس يعاونه تيم من المباحث المركزية برئاسة الرقيب شرطة أمير مُركز سليمان و إشراف المقدم شرطة عبدالصادق إسحق مدير المباحث المركزية بالولاية و تم إقتحام السوق و ضبط كميات كبيرة من اللعبات النارية .