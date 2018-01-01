الساعة الآن اليوم آخر تحديث 01:11:00 PM

أخبار محلية - اقتصادية

المواصفات والمقاييس بالنيل الازرق تنظم حملة تفتيش واسعة بالسوق الكبير بالدمازين

التاريخ : 01-01-2018 - 10:32:00 صباحاً
الدمازين 1-1-2018م( سونا)- نظمت فرعية المواصفات والمقاييس بالتعاون مع مباحث حماية المستهلك بولاية النيل الازرق حملة تفتيش واسعة بالسوق الكبير بالدمازين ، واسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الالعاب النارية.
و في تصريح (لسونا ) قال الأستاذ يوسف عوج الدرب محمد مدير وحدة القياس و المدير المكلف للفرعية أن الحملة جاءت في إطار تحجيم الفوضى و الإزعاج العام و ترويع المواطن بالأصوات النارية المرعبة و الحد من كوارث الحرائق التي قد تسببها الألعاب النارية، و عليه و بالتنسيق مع المباحث المركزية تحرك تيم من هيئة المواصفات و المقاييس يعاونه تيم من المباحث المركزية برئاسة الرقيب شرطة أمير مُركز سليمان و إشراف المقدم شرطة عبدالصادق إسحق مدير المباحث المركزية بالولاية و تم إقتحام السوق و ضبط كميات كبيرة من اللعبات النارية .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء