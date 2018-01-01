20شركة قومية تبدي رغبتها المشاركة في مهرجان ابوحجار للثقافة والتسوق بولاية سنار

ابوحجار1-1 -2018م ( سونا) - تشهد محلية ابوحجار في العشرين من يناير الجاري تنظيم مهرجان الثقافه والتسوق بمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات داخل وخارج الولاية.

أعلن ذلك ل( سونا) المهندس فلاح ادم الامين معتمد محلية ابوحجار لافتاً إلى أنه تمكن من اقناع عدد عشرين شركة بالمشاركة في المهرجان وهي شركات عالمية بالإضافة إلى مؤسسات قومية مؤكداً أنها ستحدث تغيير في تاريخ ولاية سنار وأضاف أن فوائد المهرجان ستشمل الولايات المجاورة خاصة ان محلية ابوحجار صاحبة المبادرة تعتبر اكبر منتج في مجال المحاصيل الزراعية والبستانية والثروة الحيوانية مشيراً إلى أن حضور شركات كبري ومشاركاتها في مهرجان الثقافه والتسوق يساهم ايجابا في دفع الاقتصاد ويحدث تغييراً في نمط الحياة والعمل على ادخال التصنيع بالمحلية..

من جهته أوضح الدكتور محمد عبد المجيد ممثل شركات جياد أعلن مشاركة جياد بحضور كبير مبيناً ان الشركات الممثله للشركة ستكون اضافه حقيقية لولاية سنار والولايات المجاورة ،مشيدا بالمجهودات المقدرة التي يقوم بها معتمد محلية ابو حجار. و اشاد بالمهرجان مؤكدا مشاركتهم في انجاح المهرجان معلنا عن سعادته بالطفرة التنموية التي تشهدها محلية ابوحجار..

المهندس فلاح ادم الامين معتمد محلية ابوحجار اطمإن علي نجاح المهرجان مشيدا بالشركات التي ابدت مشاركتها في المهرجان مؤكدا ان انسان المحلية سيكون الضمان الاول لنجاح المهرجان والتي تاتي في إطار مشروع النفرة البيضاء التي انتظمت المحلية والمتمثلة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبري ومشاريع البني التحتية والمهرجانات.