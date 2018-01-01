وزير الشؤون الإجتماعية بولاية الجزيرة يحيى جهود الرعيل الأول في تحقيق الاستقلال

مدني 1-1-2018م (سونا) - حيا د. الفاتح بشري حشاش وزير الشؤون الإجتماعية بولاية الجزيرة جهود الرعيل الأول في تحقيق الاستقلال .

ونادي الوزير حشاش في تصريح لسونا على شرف الذكري 62 لإستقلال السودان كل الساسه الممانعين في السودان وحملة السلاح أن يأتوا الي كلمة سواء وان يلتفوا حول مبادرة الحوار الوطني والانضمام للوثيقه الوطنيه من اجل تحقيق السلام الدائم , لافتا إلى أن كل ما تم ويتم من تنمية بالولاية يعد مؤشر نسبي لرقي مجتمع الولاية .

وأعلن أن خطة وزارته للعام 2018م تحمل الكثير من البشريات لإنسان الولاية من خلال التوسع في مواعين الدعم المباشر لشرائح الفقراء والمساكين واليتامي والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم رصد مبلغ 55 مليون للدعم المباشر عبر المحليات إضافة إلي إدخال 90 الف من الشرائح المستهدفة والمزارعين تحت مظلة التأمين الصحي إضافة لإقامة المساجد وتأهيل دور العبادة ليعود المنبر الي عهده الأول كقائد وموجه للمجتمع واستمرار تمليك المشاريع الإعاشيه ووسائل الإنتاج للفقراء وذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على خفض نسبة الفقر من 36% الي 20% ولفت حشاش الي ان مشروعات التنمية التي إنتظمت الولاية أسهمت في تحقيق نهضة إقتصادية مما أدى لخفض نسبة الفقر .

