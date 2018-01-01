الممثل على مهدى: أهل السودان ينظرون للعام الجديد للاستقلال بروح كلها أمل وتفاؤل

الخرطوم 1 - 1 - 2018 م ( سونا ) - قال الممثل علي مهدي نوري رئيس اتحاد المهن الموسيقية والتمثيلية ان أهل السودان ينظرون للعام الجديد للاستقلال بروح كلها أمل وتفاؤل بأن تستقر الأوضاع الأمنية ويعم السلام .

وأوضح في تصريح (لسونا) ان الاحتفال بعيد الاستقلال هو تعبير عن رغبة الشعب السوداني في السلام والاستقرار والتنمية مؤكدا انها لن تتحقق إلا باستتباب الأمن والنظر الي قيم المشاركة السياسية وتوسيع دائرة المشاركة كما يحدث الآن .

وأشار مهدي الى ان خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال الثاني والستين أشار بصورة واضحة الي دعوته المستمرة الى من هم خارج السياق العام ان يعودوا الى حض الوطن والمساهمة في تطوره وأضاف انا أتحدث بصفتي مبدع وليس كسياسي وأنظر الي الأمر علي أساس هذا الجمع الغفير الذي يمثل كل الوان الطيف السياسي والثقافي والفني الذي شهدته حدائق القصر الجمهوري اليوم والذي يمثل انموذجا مصغرا للوطن الكبير حيث يتوقون الي ان تستقر الأوضاع الأمنية ويعم السلام وأن تخفف حدة العنف وأضاف نسعي كلنا لاحقاق التنمية المستدامة لنحقق لأبنائنا مستقبل افضل .

وقال علي مهدي شهدنا اعمالا فنية تمثل كل ادوار الفنون والتي تتجلي فيها كذلك الخطاب السياسي والحوار الوطني مشيدا بالمشاهد التي عرضت في هذا الاحتفال وقال شاهدنا فيها عناصر بناء هذه الأمة حيث استطاع الفن الشعبي والغناء والمسرح ان يجسدوا قيم فنية عالية .

