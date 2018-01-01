الجزيرة تستهدف خفض نسبة الفقر إلى 20%في العام 2018م

مدني 1-1- 2018 (سونا) - أعلن د. الفاتح بشري حشاش وزير الشؤون الإجتماعية بولاية الجزيرة رصد مبلغ 55 مليون جنيه للدعم المباشر عبر المحليات إضافة إلي إدخال 90 الف من الشرائح المستهدفة والمزارعين تحت مظلة التأمين الصحي .

واكد فى تصريح (لسونا) ان خطة وزارته للعام 2018م تحمل الكثير من البشريات لإنسان الولاية من خلال التوسع في مواعين الدعم المباشر لشرائح الفقراء والمساكين واليتامي والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة ونوه الى استمرار تمليك المشاريع الإعاشية ووسائل الإنتاج للفقراء وذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على خفض نسبة الفقر من 36% الي 20% ولفت حشاش الي ان مشروعات التنمية التي إنتظمت الولاية أسهمت في تحقيق نهضة إقتصادية مما أدى لخفض نسبة الفقر .

