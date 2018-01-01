رحيل نقيب الصحفيين المصرى ابراهيم نافع

القاهرة 1-1-2018م ( وكالات) - اصدرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة المصرية اليوم بيانا اعلاميا جاء فيه : ببالغ الحزن والأسى، تنعي لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، رحيل الكاتب الصحفى الكبير والنقابي القدير، إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، والذى وافته المنية اليوم.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن إبراهيم نافع كان يمثل رمزا للصحافة المصرية، وعلامة بارزة فى الأداء النقابى، وقامة فى إعلاء شأن المهنة والصحفيين, مشيرا إلى أن نافع كان من القلائل الذين يقدسون مهنة الصحافة، ويعترفون بأفضالها عليهم، ويعلون من شأن الصحفيين وقدرهم، فى المجتمع، ولدى جميع أجهزة الدولة، ومسئوليها.

ولفت العدل إلى أن مواقف نافع من المهنة وأبنائها، سواء المتعلق منها بالتشريعات القانونية، والصراع مع السلطة من أجل انتزاعها لصالح المهنة والصحفيين، أو الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة، والوقوف بجانبهم ، جعلته نقابيا من الطراز الأول، لا يميز بين الصحفيين، أو يفاضل بينهم، على أساس المؤسسات التى ينتمون إليها، ولا التوجهات السياسية التى يستندون عليها.

أكد العدل إن مبنى نقابة الصحفيين الفخم بوسط القاهرة، والذى يمثل قبلة لكل صاحب رأى ورأى آخر، وكذلك مواقفه المشرفة إزاء المهنة وأبنائها، كل ذلك وغيره الكثير، يظل شاهدا على إنجازاته التى لن تمحوها الأيام من ذاكرة التاريخ، أو ذكريات الصحفيين.

