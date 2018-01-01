السوبر مون أول ظاهرة فلكية تستقبل 2018م

الخرطوم 1-1-2018م (سونا)- الملايين بالوطن العربى على موعد مع "القمر السوبر" تزامنا مع أول أيام العام الجديد، فى أول ظاهرة فلكية لعام 2018، حيث يكتمل بدر القمر فيما يسمى بالقمر العملاق مساء اليوم الاثنين 1 يناير 2018م .

وتقدم (سونا) كافة التفاصيل والمعلومات عن "القمر العملاق" وتوقيت ظهوره حيث يكتمل بدر القمر فيما يسمى بالقمر العملاق أو القمر السوبر مساء اليوم الاثنين 1 يناير 2018م ثم يظهر القمر ضخماً بنسبة 14% وأكثر إشراقا بنسبة 30% من القمر العادى

سبب هذه الظاهرة هو مرور القمر بالقرب من نقطة الحضيض فى مداره حول الأرض حيث تبلغ المسافة بين القمر والأرض حوالى 360 ألف كيلومتر فقط, ويمكن الاستدلال على وجود القمر السوبر عن طريق ارتفاع منسوب المد والجزر بالمدن الساحلية, اخيرا يشرق البدر العملاق أو القمر السوبر مع غروب الشمس ويبقى فى السماء طوال الليل, الا انه يغرب مع شروق الشمس فجر الثلاثاء 2 يناير و يظهر مرتين فى شهر يناير، مرة فى أوله وهو البدر الأكبر والثانى يكتمل يوم 31 يناير.

