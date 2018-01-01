نائب أمريكي: لا يجب أن تظهر واشنطن وقوفها وراء تظاهرات إيران

نيويورك 1-1-2018م ( ا ش ا )- دعا النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، جون جارامندي، الإدارة الأمريكية إلى عدم الظهور وكأنها وراء المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها إيران حاليا، معتبرا أن ردّ الرئيس دونالد ترامب على هذه المظاهرات (جيد حتى الآن)وقال جارامندي، حسبما ذكرت صحيفة (ذي هيل)،: (لكن لا يجب أن تظهر الولايات المتحدة على أنها مصدر التظاهرات في إيران).

وأضاف: (على حد علمي، تَمّثل ردّ إدارة ترامب في ثلاث تغريدات على تويتر على مدار ثلاثة أيام.. حسنًا، أكثر من ذلك، كونوا حذرين. ليكن الأمر منسجما وطبيعيا) وكانت المظاهرات جابت الشوارع في أنحاء إيران على مدار الأيام الأربعة الماضية، احتجاجا على أوضاع اقتصادية وفساد حكومي.

وردد متظاهرون في العاصمة طهران، هتافات من أمثال (الموت لروحاني) و(الموت للديكتاتور) في إشارة للمرشد الأعلى على خامنئي.

وكان ترامب قد غرد يوم الجمعة معلنا عن دعمه للتظاهرات قائلا إن "العالم يشاهد" وهو ما سارعت الحكومة الإيرانية بإدانته واصفة موقف ترامب بأنه (مخادع وانتهازي).

ودافع النائب الديمقراطي جارامندي عن الرئيس السابق باراك أوباما الذي لم يكن موقفه إزاء التظاهرات التي شهدتها إيران عام 2009 بنفس القوة التي بدا عليها موقف ترامب إزاء التظاهرات الراهنة؛ عازيا ذلك إلى أن الموقف إبان أوباما كان يجب أن يتم تناوله بشكل مختلف، لا سيما وأن إيران كانت آنذاك بصدد تطوير متسارع الخطى لسلاح نووي.

