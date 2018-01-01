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أخبار محلية - سياسية

غرب دارفور تحتفل بالذكرى ال 62 لعيد الاستقلال‎

التاريخ : 01-01-2018 - 02:12:00 مساءً
الجنينة. 1/1/2018م (سونا)- احتفلت حكومة غرب دارفور بالذكرى الثانية و الستين لاستقلال السودان وسط مشاركة فاعلة من القطاعات الرسمية و الشعبية و العسكرية و الطلابية و المرأة .

وحيا والى غرب دارفور فضل المولى الهجا فضل المولى خلال مخاطبته اللقاء الجماهيرى الحاشد الرعيل الاول من صناع الاستقلال مؤكدا ان الرجل السودانى اصبح مثالا للعزة و الكبرياء فى كافة انحاء العالم لما يتمتع به من صفات الشجاعة و الكرامة واشار الى المعانى السامية للاستقلال

واضاف الهجا ان الاستقلال الحقيقي لا يتم الا بالتوجه نحو الانتاج و الانتاجية واستغلال كافة الموارد لتقوية الاقتصاد مشيدا بالاستقرار الامنى الذى تشهده البلاد .

و اشار قائد الفرقة الخامسة عشرة مشاه بالولاية اللواء ركن قمر الدين محمد فضل المولى الى عظمة عيد الاستقلال فى نفوس الشعب السودانى لما يحمل من معانى نضالية سطرها الاجداد و الاسلاف عبر التاريخ
و اكد بان لقوات الشعب المسلحة القدح المعلى فى صناعة الاستقلال مستشهدا فى ذلك بالشهداء و الرموز الوطنية الزين ضحوا بدمائهم فى سبيل دحر المستعمر و نيل الاستقلال وثمن الادوار التى ظل يقوم بها منسوبو القوات المسلحة بالولاية و القوات المساندة لها فى حفظ الامن والاستقرار.

ودعا اللوء ركن قمر الدين حاملى السلاح بالتمسك بالمرجعية التأريخية للأجداد و العودة الى حضن الوطن من اجل الاعمار و التنمية .

و قال محمد عبد الرحمن محمد احمد معتمد محلية الجنينة ان المستعمر زرع الفتنة بين ابناء الوطن الواحد منذ وقت بعيد الامر الذى ادى الى انفصال الجنوب

و حيا جهود ثورة الانقاذ و سعيها لاصلاح الافرازات السالبة للاستعمار و اكد معتمد الجنينة انحسار حالات الجريمة و نجاح المسم الزراعى فى محليته بفضل حملة جمع السلاح و العربات غير المقننة و كشف عن جملة من المشرعات التى ستنفذ فى مدينة الجنينة خلال الفترة المقبلة.
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