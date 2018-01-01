الاتحاد العام للصحفيين العرب ينعي الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم نافع رئيسه الأسبق

القاهرة 1-1-2018م (ا ش ا ) -ينعي الاتحاد العام للصحفيين العرب الكاتب الكبير إبراهيم نافع الرئيس الأسبق لاتحاد الصحفيين العرب في الفترة من 1996حتى 2012 ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق لمدة 26 عاما ونقيبا للصحفيين المصريين لمدة ست دورات متتالية وذلك بعد صراع طويل مع المرض .

كان إبراهيم نافع مثالا للنضال والشجاعة في الدفاع عن الحريات ومهنة الصحافة وكرامة الصحفيين والقضايا العربية ونجحت نقابة الصحفيين المصريين في عهده في إسقاط القانون رقم 93 لسنة 1995 الذي كان يهدف إلى تقييد حرية الصحافة بشكل غير مسبوق وتميز الأستاذ الكبير إبراهيم نافع على الدوام بالأخلاق الرفيعة والصراحة والود مع جميع زملائه .

إن الاتحاد العام للصحفيين العرب يعتبر وفاة الأستاذ إبراهيم نافع خسارة كبيرة للصحافة المصرية والعربية ويتقدم الاتحاد العام للصحفيين العرب بخالص تعازيه إلى الأسرة الصحفية المصرية والعربية وأسرة الفقيد ويدعو الله عز و وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وينزله فسيح جناته .

