ولاية القضارف تحتفل بالاستقلال والوالي يحي الرعيل الاول من ابناء السودان

القضارف 1-1-2018م (سونا)- حيا والي القضارف المهندس ميرغني صالح سيد احمد لدى مخاطبته اليوم احتفالات ولاية القضارف ، الرعيل الاول من ابناء السودان الذين قدموا انفسهم من اجل الاستقلال , كما حيا القوات النظامية في صونها للاستقلال مهنئنا رئيس الجمهورية بمبادرة الحوار الوطني الذي قرب بين ابناء الوطن، داعيا الذين لم يلحقوا بركب الحوار الي اللحاقبه .

واستعرض والى القضارف الجهود الرامية لاكمال مشروع مياه القضارف في القريب العاجل والعمل علي إكمال الطرق والكهرباء ومقر المجلس التشريعي وقصر الضيافة بالولاية مشيدا بالجهود التي تمت في مجال التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والشريط الحدودي مع الجارة اثيوبيا.

واشاد بمشاركة القنصلية الاثيوبية في احتفالات الولاية بأعياد الاستقلال .

من جانبه اشاد الاستاذ صديق الماحي ممثل المجلس التشريعي بولاية القضارف باسهامات مواطني الولاية في الحركة الوطنية ودور الولاية في مجال الاقتصاد مستعرضا دور البرلمان في استقلال البلاد والمحافظة عليه .

وقد اشاد الاستاذ نور ضرار وزير التربية والتعليم بولاية القضارف ممثل الاحزاب بتلاحم القوات المسلحة مع الشعب في الاحتفال والذي يشكل الاستقلال الحقيقي للبلاد. واشار الى خطر الاستعمار الحديث الذي يهدف لاستلاب الفكر .

وابان ان الضائقة المعيشية جاءت نتاج انحراف الثقافات التي يمارسها الشعب ودعا للانتباه لاطماع اليهود واكد ان الاحزاب في طريقها للتوحد من اجل البلاد واستهل الدكتور عبد الله سليمان وزير الزراعة والغابات رئيس اللجنة العليا للاحتفالات الاحتفال بالتهنئة للامة السودانية بحلول العيد الثاني الستين لاستقلال البلاد وحيا الاحزاب السياسية والقوات المسلحة كما حيا الحكومة الاتحادية لدعمها للمشاريع التنموية بالولاية



