تواصل المظاهرات والمواجهات في العاصمة طهران حتى ساعات متأخرة من الليل

طهران 1-1-2018م (وكالات) - قال موسي افشار عضو لجنة شؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تصريح صحفي حول الانتفاضة في إيران بان نظام الملالي اعترف بسقوط عشرة قتلى حتى الآن فى التظاهرات والمواجهات التى استمرت في العاصمة طهران حتى ساعات متأخرة من الليل. واشتبك المواطنون مع عناصر مكافحة الشغب

وفي سياق مواز صرح موسى افشار " في رابع يوم من الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني، استشهد مالايقل عن اثنين من المتظاهرين في مدينة "ايذه" بمحافظة خوزستان اثر الرصاص المباشر لقوات الحرس واصيب عدد آخر بجروح. وتُسمع أصوات سيارات الإسعاف وإطلاق النار من كل أرجاء المدينة. "

واردف " استشهد أحد المنتفضين في مدينة تويسركان (محافظة همدان) اثر إطلاق النار من قبل قوات الحرس واصيب عدد آخر بجروح، وكانت الليلة السبت استشهد اثنان من المتظاهرين في مدينة دورود بمحافظة لرستان على أيدي قوات الحرس"

وشدد "هذه الجرائم اللاإنسانية تبين عجز نظام الملالي اللاإنساني في مواجهة الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني التي استهدفت نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران. ولكن الدماء المراقة جورا ستزيد من شعلة انتفاضة الشعب الإيراني ويزداد الشعب عزما كل يوم"

ودعا افشار" مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وكل الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة الجريمة ضد الإنسانية من قبل الملالي الحاكمين في إيران واتخاذ خطوات دولية فاعلة للتصدي لقمع انتفاضة الشعب الإيراني"

