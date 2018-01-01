جنوب كردفان تقفل حساباتها الختامية وتسلمها للمراجع القومي

كادقلي 1-1-2018م(سونا) - أكملت وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية جنوب كردفان إعداد الحسابات الختامية للولاية للعام المالي 2017 في 31/12/2017 وسلمتها صباح اليوم لمدير جهاز المراجع القومي بالولاية وإستلام شهادة منه بذلك.

وأعلن وزير المالية بالولاية محمد شريف الباقر ( لسونا)ن الولاية من أولي الولايات التي تنجح في قفل الحسابات الختامية في مواعيدها المحددة وتسليم حساباتها للمراجع القومي وأنها ستسلمها غدا (الثلاثاء) للمالية الإتحادية .

وأكد أن قفل الحسابات الختامية في الموعد دلالة على الشفافية في مجال المال العام والعمل العلمي الممنهج في إدارة الحسابات .معربا عن شكره لإدارة الحسابات وللمديرين الماليين بالوزارات والمحليات علي هذا الإنجاز .

وفي السياق أوضح المدير العام لوزارة المالية الولائية الصادق عمر حمدية أن الحسابات الختامية للولاية جاءت وفق المنشورات واللوائح والقوانين والموجهات القومية والإلتزام بالإنضباط المالي وبرنامج إصلاح الدولة الداعي لقفل الحسابات الختامية في 31/12 من كل عام .

مشيرا إلي أنها شملت أكثر من ثلاثين وحدة رئيسة وأكثر من مائة وحدة فرعية .

وأكد تسلمه شهادة من مدير جهاز المراجع القومي بالولاية تفيد بسلامة وصحة حسابات الولاية .

فيما أكد مدير جهاز المراجع القومي بالولاية أحمد أبكر موسي أن الحسابات الختامية للولاية جاءت مطابقة للنظام المحاسبي( نظام إحصائية الحكومة) المعمول به والمتمثل في القوائم المالية التي تخص إجمالي الوحدات الرئيسة والفرعية في حساب واحد .

مشيرا إلي أن جهاز المراجع القومي بالولاية سيقوم بمراجعتها وفحصها والتدقيق فيها وإعداد تقرير متكامل بموجبها وتقديمه للمجلس التشريعي في أغسطس القادم .

إلي ذلك قال مدير ديوان الحسابات بالولاية أحمد الطيب علي الحسن إن الديوان نجح في إعداد الحسابات الختامية في وقتها المحدد.

وأكد جاهزية الولاية للمراجعة .

معربا عن شكره لمنسوبي الديوان علي هذا الإنجاز الذي يعتبر من أهم بنود برنامج إصلاح الدولة.