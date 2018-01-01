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الرئيس التشادي يعلن اجراء انتخابات تشريعية في 2018

التاريخ : 01-01-2018 - 03:04:00 مساءً
نجامينا 1-1-2018م(بانا) - أعلن الرئيس التشادي ادريس ديبي الاحد ان انتخابات تشريعية ستجري في البلاد في 2018 .
وقال ديبي في خطاب متلفز "يسرني ان اعلن، عشية العام الجديد، ان انتخابات تشريعية ستجري في 2018".
وكانت الولاية الثالثة للبرلمان انتهت في 21 يونيو 2015 لكن قانونا دستوريا نص على تمديدها.
ويتولى ديبي السلطة منذ 1990 واعيد انتخابه لولاية خامسة في أبريل 2016 .
وبذريعة الافتقار الى الوسائل، اعلن ديبي ان الانتخابات التشريعية لن تجري قبل 2019 ما اثار سخط المعارضة.
واضاف في خطابه ان "هذا الاستحقاق الانتخابي الاساسي والذي تنتظره الطبقة السياسية التشادية برمتها ستواكبه من دون شك حماسة سياسية كبيرة".
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