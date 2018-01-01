محلل اقتصادي يثمن توجه الدولة نحو الاهتمام بشريحة المغتربين

الخرطوم 1-1 (سونا) ثمن بروفيسور الكندي يوسف توجهات الدولة نحو الاهتمام بشريحة المغتربين .



وأشار الكندي استاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية فى تصريح لـ(سونا) للدراسات الفنية والتفصيلية التي أعدتها وزارة الاستثمار لمشاريع استثمارية طموحة صغيرة ومتوسطة بغرض طرحها للمغتربين،



و اوضح ان على وزارة الاستثمار تقديم المزيد من الضمانات والتسهيلات لمساعدة هذه الشريحة المهمة بغرض إزالة الشكوك والمخاوف التي تحيط بها في البيئة الاستثمارية، و شدد على اهمية توسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل أي سوداني مغترب يحمل الرقم الوطني، علاوة على تحديث نظام فعال للضمان الاجتماعي لهذه الشريحة مع تقديم كافة الخدمات التي تحتاجها كالسكن والإعفاءات الجمركية



وأكد الكندي أهمية دعم وتفعيل قنوات الاتصال مع المغتربين للاستفادة من أفكارهم وخبراتهم في دفع مسيرة التنمية بالبلاد، واعتير تحويلات المغتربين من الخارج إحدى مفاتيح حل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد السوداني باعتبار أن هذه التحويلات تدعم احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بما يربو على أربعة مليارات دولار سنويا.

م ع