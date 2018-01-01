اقتصادي يثمن توجهات الدولة نحو تأهيل البنيات التحتية للمشاريع الزراعية

الخرطوم 1-1 (سونا) ثمن د. بابكر محمد التوم استاتذ الاقتصاد بالجامعات السودانية توجهات الدولة نحو تأهيل البنيات التحتية للمشاريع الزراعية والخدمات المساندة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني،



واستعرض التوم خبير الاقتصاد في تصريح لـ(سونا) حزمة من البشريات التي تضمنتها موازنة العام الجديد 2018م والتي تجاوزت إيراداتها ال 210 مليار جنيه سوداني والتي من بينها إعادة تاهيل السكك حديد من خلال الاهتمام بخطوطها و تزويد أسطول هيئة السكة حديد بعدد من الوابورات الساحلية لاحتواء مشكلة ارتفاع تكاليف النقل



و اشار سيادته لمشاريع تجويد خدمات الموانئ البحرية لتكون موانئ جاذبة لحركة السفن ومنفذا لدول الجوار التي ليس لديها مخارج مطلة على البحر كما افردت الموازنة مساحة للبداية الفعلية لمطار الخرطوم الدولي بجانب العمل على تأهيل المحطات الحرارية لإنتاج المزيد من الكهرباء من المصادر المتجددة فضلا عن دعم صادرات البلاد من السلع والخدمات لتعظيم حصيلة البلاد من النقد الأجنبي.



و اكد سيادته أن أهم البشريات التي تضمنتها موازنة العام الجديد هي تبني الدولة لسياسات مالية ونقدية وإدارية محكمة لتحويل موارد النقد الأجنبي إلى السوق المنظم مع الاستفادة من الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الامريكية في تسهيل التحويلات البنكية والحصول على منح وقروض ميسرة لدعم المسيرة التنموية في البلاد لتحقيق الرفاه للمواطنين









