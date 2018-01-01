جنوب كردفان تختم حساباتها وترفعها للمراجع القومي

كادقلي 1/1/2017(سونا) - أكملت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية جنوب كردفان إعداد الحسابات الختامية للولاية للعام المالي 2017 في 31/12/2017 وسلمتها صباح اليوم لمدير جهاز المراجع القومي بالولاية واستلام شهادة منه بذلك.



وأعلن وزير المالية بالولاية محمد شريف الباقر أن الولاية من أولى الولايات التي تنجح في قفل الحسابات الختامية في موعدها المحدد وتسليم حساباتها للمراجع القومي وستسلمها غدا (الثلاثاء) للمالية الاتحادية .



وأكد شريف أن قفل الحسابات الختامية في الموعد دلالة على الشفافية في مجال المال العام والعمل العلمي الممنهج في إدارة الحسابات .



واعرب عن شكره لإدارة الحسابات وللمديرين الماليين بالوزارات والمحليات على هذا الإنجاز .



أوضح المدير العام لوزارة المالية الولائية الصادق عمر حمدية أن الحسابات الختامية للولاية جاءت وفق المنشورات واللوائح والقوانين والموجهات القومية والالتزام بالانضباط المالي وبرنامج إصلاح الدولة الداعي لقفل الحسابات الختامية في 31/12 من كل عام .



واشار إلى أنها شملت أكثر من ثلاثين وحدة رئيسة وأكثر من مائة وحدة فرعية، وأكد تسلمه شهادة من مدير جهاز المراجع القومي بالولاية تفيد بسلامة وصحة حسابات الولاية .



فيما أكد مدير جهاز المراجع القومي بالولاية أحمد أبكر موسى أن الحسابات الختامية للولاية جاءت مطابقة للنظام المحاسبي ( نظام إحصائية الحكومة) المعمول به والمتمثل في القوائم المالية التي تخص إجمالي الوحدات الرئيسة والفرعية في حساب واحد .



واشار إلى أن جهاز المراجع القومي بالولاية سيقوم بمراجعتها وفحصها والتدقيق فيها وإعداد تقرير متكامل حولها وتقديمه للمجلس التشريعي في أغسطس القادم .



إلى ذلك قال مدير ديوان الحسابات بالولاية أحمد الطيب علي الحسن إن الديوان نجح في إعداد الحسابات الختامية في وقتها المحدد.



