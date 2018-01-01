الساعة الآن اليوم آخر تحديث 11:30:00 PM

أخبار محلية - اقتصادية

الجزولي : السودان بثرواته قادر على شق طريقه نحو التقدم ‎

التاريخ : 01-01-2018 - 06:19:00 مساءً
الخرطوم 1 - 1 - 2018 م ( سونا )- أكد الدكتور الجزولي دفع الله رئيس الوزراء الأسبق قدرة السودان بتنوعه وبإمكاناته وثرواته الاقتصادية الهائلة على شق طريقه نحو التقدم والنماء رغم الصعاب.

وهنأ دفع الله في تصريح لـ(سونا ) الشعب السوداني بعيد الاستقلال الثاني والستين للبلاد.

وقال إن يوم الاحتفال باستقلال البلاد يوم عظيم بعظمة الشعب السوداني باعتبار أنه اليوم الذي تحررت فيه البلاد من الاستعمار

وقال الشعب السوداني يكرس حياته من أجل الذود عن حياض الوطن وحفظ تاريخه المفعم بالبطولات والتضحيات فب سبيله، وشكر الشعب السوداني ورئاسة الجمهورية على تكريمه في الاحتفال بذكرى الاستقلال .

يذكر أن رئاسة الجمهورية منحت الدكتور الجزولي وآخرين في الاحتفال بذكرى استقلال البلاد الثاني والستين وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، عرفانا وتقديرا لما قدموه للبلاد في مجالات مختلفة
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء