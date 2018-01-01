نائب رئيس الجمهورية يحي الرعيل الأول من صناع الإستقلال

الخرطوم 1 -1 - 2018 م ( سونا ) - حيا ناىب ريس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن الرعيل الأول من صناع الإستقلال لافتا إلي دورهم الوطني والكبير في تحقيق الإستقلال



وقال سيادته خلال الحوار الإستثناىي بمناسبة الذكري الــ 62 لاستقلال السودان المجيد الذي نظمته وكالة السودان للأنباء وبثه عدد من القنوات الفضاىية قال إن الإستقلال محطة هامة في تاريخ الشعوب وعودة الهوية الوطنية



وقال سيادتة نحتاج لوقفة ومراجعة لتعزيز الهوية السودانية والبعد عن العصبيات والجهوية ويجب أن تكون القضية الوطنية هي الأولي والأهم لتحقيق أهداف ومرامي الإستقلال



ودعا حسبو الجميع القبول بالراي الآخر وأن يعلو الوطن فوق كل شى وإجراء حوار بعيداً عن العنف وتناسي الخلافات من أجل الوطن



وقال إن الحوار الوطني يمثل اجماعا وطنيا من أجل تحقيق الوفاق الوطني والإستقرار والأمن والتنمية

وحول مغزي ودلالات ذكري الإستقلال قال أردنا هذا العام أن يكون احتفالا شعبيا وأضاف أننا تحررنا من الإستعمار الإسيطاني وهناك استعمارا ثقافيا وجهويا يجب علينا التصدي له

